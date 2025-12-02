TÜRK-İŞ’ten asgari ücret çıkışı: Geçen sene de kriz çıkmıştı! Şimdi ne olacak?

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısından daha önemli bir konunun, işçilerin geçen yıldan kalan kaybı olduğunu belirtti. Atalay, asgari ücretin belirlenmesinde TÜİK sepetindeki 400 kalem yerine, asgari ücretliyi doğrudan ilgilendiren kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamlarındaki zamların dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Atalay, geçen yılki düşük artış nedeniyle işçilerin yüzde 14 alacağı olduğunu iddia etti.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında Konfederasyon Genel Merkezi'nde toplanarak gündemi değerlendirdi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Atalay, başta asgari ücret olmak üzere sendikal konulara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Atalay, "Bizim, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının ötesinde, bir senede kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamları ne oldu, bunlara yüzde kaç zam geldi, geçen seneden ne kadar kaybımız var, asıl tartışmak istediğimiz buydu." dedi.

Asgari ücretin geçen yıl yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdiklerini anımsatan Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenledikleri basın toplantısında, adil bir yapıya dönüşmedikçe TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacakları yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlattı.

Komisyonun yapısının değişmesini istediklerini, komisyonun yapısı kadar asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınacak kriterlerin de değişmesi gerektiğini belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Geçen yıl TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 44 olmasına rağmen, verilen rakam ortada. Geçen yıldan işçilerin yüzde 14 alacağı var. Onun için bu dönemde kriterlerin ne olması gerekiyor? Şimdi TÜİK'in enflasyon sepetinde 400'ün üzerinde kalemi var. TÜİK, kirayı, gıdayı, eğitimi ve ulaşımı daha fazla dikkate almak mecburiyetinde. Asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi bu dört kalem ilgilendiriyor. Basit bir hesap yapmak gerekiyor. İşte geçen sene kira kaçtı, bu sene kaç para oldu? Temel gıda maddeleri kaçtı, ne oldu? Eğitim kaçtı, ne oldu? Ulaşım kaçtı, ne oldu? Bu rakamları topladığın zaman, işte geçen seneden bir yüzde 14 kaybı koyduğun zaman, işte asgari ücretin kriterlerinin bu olması gerekiyor. Yani biz olaya böyle bakıyoruz. Komisyonda hükümetin üye sayısı 1'e düşse de yahut başka bir şey olsa da bu ülkede yarım asırdır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ne işçinin dediği oluyor, ne işverenin dediği oluyor? Ülkeyi yönetenlerin dediği oluyor. Bu dün de öyleydi, bugün de öyle. Bunu son bulması gerekiyor mu? Son bulması gerekiyor."

“BELGE GELMEDEN KONUŞMANIN BİR ANLAMI YOK” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile dün bir görüşmesinin olduğunu dile getiren Atalay, "Sayın Bakan, 'komisyonunun yapısıyla ilgili bir kararname, bir yazı yazacaklarını' söylediler. Evvela bir yazıyı yazsınlar. Bir kararname mi çıkacak, bize bir resmi yazı mı yazacaklar, bakacağız. Yazdıktan sonra Başkanlar Kurulunun büyük bölümü burada, yönetim burada, beraber bir daha konuşacağız. Kararname, resmi bir yazı, belge gelmeden bu konuyu konuşmanın bir anlamı yok." dedi.

Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kendilerine sunulan düzenlemenin ne olduğu yönündeki soru üzerine, şu yanıtı verdi: "Bizim, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının ötesinde, bir senede kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamları ne oldu, bunlara yüzde kaç zam geldi, geçen seneden ne kadar kaybımız var, asıl tartışmak istediğimiz buydu. 50 senelik bir yapı söz konusu. Hukuktan da üye alsan yine insanlar tereddüt edecek, başka yerden de alsan yine insanlar tereddüt edecek. Ama bir yapı değişsin, bir gelsin, biz de oturup konuşalım."

