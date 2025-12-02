Haber Merkezi Giriş Tarihi: TÜRK-İŞ’ten asgari ücret çıkışı: Geçen sene de kriz çıkmıştı! Şimdi ne olacak?
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısından daha önemli bir konunun, işçilerin geçen yıldan kalan kaybı olduğunu belirtti. Atalay, asgari ücretin belirlenmesinde TÜİK sepetindeki 400 kalem yerine, asgari ücretliyi doğrudan ilgilendiren kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamlarındaki zamların dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Atalay, geçen yılki düşük artış nedeniyle işçilerin yüzde 14 alacağı olduğunu iddia etti.