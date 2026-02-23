Türk İHA'sı İsrail'i şoka soktu! 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdular
Bayraktar AKINCI TİHA’nın Eren mühimmatıyla gerçekleştirdiği son test büyük ses getirdi. İsrail basını gelişmeyi 'dünyada bir ilk' diyerek duyurdu.
Türkiye’nin savunma sanayiindeki dev adımları dünya gündeminden düşmüyor. Son olarak Bayraktar AKINCI TİHA’nın, Roketsan tarafından geliştirilen EREN mühimmatı ile gerçekleştirdiği başarılı hava-hava atış testi, İsrail’in önde gelen basın kuruluşlarında geniş yankı buldu. İnsansız hava araçları (İHA) teknolojisinde bir devrim olarak nitelendirilen bu gelişme, Türkiye'nin gökyüzündeki caydırıcılığını yeni bir seviyeye taşıdı.
İsrail merkezli Maariv gazetesi, AKINCI TİHA’nın Karadeniz üzerinde gerçekleştirdiği ve hedef İHA’yı başarıyla imha ettiği testi manşetine taşıdı. Gazete, Türkiye'nin insansız sistemlerdeki bu hamlesini "operasyonel bir doktrin değişimi" olarak tanımladı.
Haberde kullanılan şu ifadeler dikkat çekti: "Türkiye'nin savaş makinesi hazır: Dünyada bir ilk: Hava-hava yeteneği ilk kez başarıyla denendi"
Bugüne kadar daha çok hava-yer görevlerinde (kara hedeflerine yönelik) kullanılan SİHA'lar, AKINCI’nın kazandığı bu yeni yetenekle artık hava sahasını savunma ve düşman hava unsurlarını etkisiz hale getirme kabiliyetine ulaştı. 100 kilometreyi aşan menziliyle EREN mühimmatı, AKINCI’yı havada bir avcı uçağına dönüştürüyor.
İsrail basınındaki analizde bu durum şu şekilde vurgulandı: "Başarılı hava-hava saldırısı, gelişmiş teknolojilerin insansız sistemlere entegrasyonunu ve bu sistemlerin rollerini geleneksel görevlerin ötesine taşıma hedefini gösteriyor. Hava hedeflerini vurmak üzere tasarlanmış mühimmatın entegrasyonu, insansız hava araçlarının kullanım şeklini değiştirebilir ve farklı tehditlerle gerçek zamanlı mücadele etme kabiliyetini artırabilir."
Ayrıca Maariv, bu gelişmenin otonom sistemlerdeki hızına dikkat çekerek şunları ekledi: "Bu yeni yetenek, otonom silah sistemlerinin geliştirilmesindeki ilerlemeyi de ortaya koyuyor; karmaşık muharebe ortamlarında daha hızlı ve esnek tepki imkanı sağlıyor."
Atış testinde kullanılan ve Roketsan imzası taşıyan EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat, teknik özellikleriyle göz dolduruyor. Jet motoru sayesinde yüksek hıza ulaşan mühimmat, yapay zeka desteğiyle hedefini hassas bir şekilde takip edebiliyor. EREN Mühimmatının öne çıkan özellikleri: Ağırlık: 35 Kilogram. Menzil: 100 kilometrenin üzerinde operasyonel menzil. Tahrik: Jet motoru. Teknoloji: Yapay zeka güdümlü yönlendirme sistemi. Esneklik: Kara, deniz ve hava platformlarından fırlatılabilme.
