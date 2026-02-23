Beklenmedik gelişme: Koç Holding orayı sessiz sedasız Almanlara sattı
Koç Holding'e bağlı OPET kritik ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Almanlara kritik bir satış için anlaşmaya varıldı. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, FUCHS SE, Türkiye'deki stratejik varlığını güçlendirmek amacıyla ortak girişimdeki OPET payını devraldı. Alman madeni yağ grubu, işlem tamamlandıktan sonra şirketi FUCHS LUBRICANTS TÜRKİYE adıyla yönetmeyi planlıyor.
FUCHS Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ralph Rheinboldt, Türk pazarının büyüklüğü, sanayi altyapısı ve büyüme potansiyeli nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Tam devralmayla stratejik kararların daha hızlı ve tutarlı biçimde hayata geçirileceğini belirtti.
OPET FUCHS ortaklığı 2005 yılında yalnızca endüstriyel iş alanıyla faaliyete başladı. 2011'de otomotiv yağ segmentini de bünyesine katarak tam kapsamlı bir madeni yağ üreticisine dönüştü. 2019'da Aliağa (İzmir)'da kurulan üretim tesisi, FUCHS'un küresel üretim uzmanlığı ve bilgi birikimi doğrultusunda inşa edildi.
OPET'in sahipliği Öztürk ailesi ile Koç Grubu arasında eşit olarak bölünmüş durumda; her iki ortak da yüzde 50 paya sahip. Devralma sonrasında tarafların mevcut ticari iş birlikteliklerini sürdürmesi öngörülüyor.
Bölgesel Başkan Yardımcısı Christian Ohligmacher, Koç Grubu bağlantısı sayesinde güçlü süreçsel ve dijitalleşme uzmanlığına erişim sağlandığını belirtti. Türk şubesinin grup bünyesine daha sıkı entegre edileceğini ve müşteri yakınlığının derinleştirileceğini ekledi.
Yaklaşık 250 kişi istihdam eden şirketin içinde bulunulan mali yılda yaklaşık 100 milyon Euro ciro üretmesi bekleniyor. İşlemin Nisan 2026 sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.
