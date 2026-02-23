  • İSTANBUL
Beklenmedik gelişme: Koç Holding orayı sessiz sedasız Almanlara sattı
Beklenmedik gelişme: Koç Holding orayı sessiz sedasız Almanlara sattı

Beklenmedik gelişme: Koç Holding orayı sessiz sedasız Almanlara sattı

Koç Holding'e bağlı OPET kritik ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Almanlara kritik bir satış için anlaşmaya varıldı. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Beklenmedik gelişme: Koç Holding orayı sessiz sedasız Almanlara sattı

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, FUCHS SE, Türkiye'deki stratejik varlığını güçlendirmek amacıyla ortak girişimdeki OPET payını devraldı. Alman  madeni yağ grubu, işlem tamamlandıktan sonra şirketi FUCHS LUBRICANTS TÜRKİYE adıyla yönetmeyi planlıyor.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme: Koç Holding orayı sessiz sedasız Almanlara sattı

FUCHS Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ralph Rheinboldt, Türk pazarının büyüklüğü, sanayi altyapısı ve büyüme potansiyeli nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Tam devralmayla stratejik kararların daha hızlı ve tutarlı biçimde hayata geçirileceğini belirtti.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme: Koç Holding orayı sessiz sedasız Almanlara sattı

OPET FUCHS ortaklığı 2005 yılında yalnızca endüstriyel iş alanıyla faaliyete başladı. 2011'de otomotiv yağ segmentini de bünyesine katarak tam kapsamlı bir  madeni yağ üreticisine dönüştü. 2019'da Aliağa (İzmir)'da kurulan üretim tesisi, FUCHS'un küresel üretim uzmanlığı ve bilgi birikimi doğrultusunda inşa edildi.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme: Koç Holding orayı sessiz sedasız Almanlara sattı

OPET'in sahipliği Öztürk ailesi ile Koç Grubu arasında eşit olarak bölünmüş durumda; her iki ortak da yüzde 50 paya sahip. Devralma sonrasında tarafların mevcut ticari iş birlikteliklerini sürdürmesi öngörülüyor.

#5
Foto - Beklenmedik gelişme: Koç Holding orayı sessiz sedasız Almanlara sattı

Bölgesel Başkan Yardımcısı Christian Ohligmacher, Koç Grubu bağlantısı sayesinde güçlü süreçsel ve dijitalleşme uzmanlığına erişim sağlandığını belirtti. Türk şubesinin grup bünyesine daha sıkı entegre edileceğini ve müşteri yakınlığının derinleştirileceğini ekledi.

#6
Foto - Beklenmedik gelişme: Koç Holding orayı sessiz sedasız Almanlara sattı

Yaklaşık 250 kişi istihdam eden şirketin içinde bulunulan mali yılda yaklaşık 100 milyon Euro ciro üretmesi bekleniyor. İşlemin Nisan 2026 sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

