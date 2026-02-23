Çin ve Hindistan’dan sonra sadece biz başardık! Dünya finans devleri bu proje için sıraya girmişken, Suudi Arabistan’dan olay “Türkiye” itirafı geldi

Abunayyan, Türkiye'nin yalnızca küresel bir enerji merkezi potansiyeline sahip olmakla kalmayıp, Asya ile Avrupa arasında önemli bir konumda da bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Türkiye enerji dönüşümüne de yön veren ülkelerden ve COP31'e ev sahipliği yapacak. Bu, Türkiye için büyük bir anlam taşıyor. Türkiye, çok kısa bir sürede yaklaşık 40 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesini hayata geçirdi ve bunun üzerine 80 gigavat daha ekleyecek. Çin ve Hindistan dışında birkaç ülke bunu başardı. Bu bölgede gerçekten büyük yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olacak sadece iki ülke var: Türkiye ve Suudi Arabistan. Neden? Çünkü liderlik. Her iki ülkede de güçlü liderlere sahibiz. Aynı zamanda bu stratejileri, Acwa gibi güvenilir ortaklarla hayata geçiren enerji bakanlarımız var."