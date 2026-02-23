Çin ve Hindistan’dan sonra sadece biz başardık! Dünya finans devleri bu proje için sıraya girmişken, Suudi Arabistan’dan olay “Türkiye” itirafı geldi
Suudi Arabistanlı enerji devi Acwa Power, Türkiye ile imzaladığı hükümetler arası anlaşma kapsamında Sivas ve Karaman’da kurulacak dev GES projeleri için 5 milyar dolarlık yatırımın startını verdi. Şirket Başkanı Abunayyan, Türkiye’nin 2035 yılına kadar hedeflediği 80 gigavatlık kapasite artışına tam destek verdiklerini belirterek, "Türkiye’nin stratejisi harika ve bu projeye dünya devleri dahil olmak istiyor" dedi. COP31 zirvesinde ikinci faz imzalarının atılacağı dev proje, Türkiye’yi Asya ve Avrupa arasındaki karbonsuzlaşma merkezine dönüştürecek.