Altın haftaya sert yükselişle başladı!
Giriş Tarihi:

Altın haftaya sert yükselişle başladı!

Altın, geçen haftanın başında doların güçlenmesi ve likidite koşullarının etkisiyle gerilerken, haftanın sonuna doğru ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler ile tarifelere ilişkin belirsizliğin yeniden artmasıyla yükselişe geçmişti. Sarı metal yeni haftaya da yükselişle başladı.

#1
Foto - Altın haftaya sert yükselişle başladı!

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 5.142 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 7 bin 200 lirayı geçti. Çeyrek altın ise 11 bin 800 lirayı geçen fiyatıyla gözünü 12 bin liraya dikti. İşte, 23 Şubat 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu... Altın, geçen haftayı jeopolitik riskler ve makroekonomik veri akışının etkisiyle pozitif bir seyirle tamamladı. Sarı metal, haftanın sonuna doğru ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler ile tarifelere ilişkin belirsizliğin yeniden artmasıyla yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte ons altın fiyatı yüzde 1,4 arttı. Haftanın ilk işlem gününde ise altının ons fiyatı 5.142 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 7 bin 200 lirayı geçti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 23 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

#2
Foto - Altın haftaya sert yükselişle başladı!

GRAM ALTIN FİYATI Alış: 7.270,9370 Satış: 7.271,9090

#3
Foto - Altın haftaya sert yükselişle başladı!

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI Alış: 5.140,89 Satış: 5.142,50

#4
Foto - Altın haftaya sert yükselişle başladı!

ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 11.633,5000 Satış: 11.889,5700

#5
Foto - Altın haftaya sert yükselişle başladı!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 46.534,0000 Satış: 47.412,8500

#6
Foto - Altın haftaya sert yükselişle başladı!

TAM ALTIN FİYATI Alış: 48.570,00 Satış: 49.025,00

#7
Foto - Altın haftaya sert yükselişle başladı!

YARIM ALTIN FİYATI Alış: 23.194,16 Satış: 23.778,77

