'Türk İHA'larını durdurun' mektubu! Hava sahamıza giriyorlar
Batılı devletleri İran bahanesiyle bölgeye yığan Rumlar, Türk insansız hava araçlarını hedef göstererek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yolladı.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, BAYRAKTAR TB2, ANKA, AKINCI ve AKSUNGUR’ların Doğu Akdeniz’de yaptığı uçuşlar Rumlarda rahatsızlığa sebep oldu.
GKRY, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupda, Türkiye’nin Rum hava ve deniz sahalarını ihlal ettiğini öne sürdü ve İHA ve savaş gemilerinin Rumlardan 'izin almadığı' belirtildi!..
Mektupta toplam 338 ihlal olduğu, bunların 305’inin hava 33’ünün de deniz ihlali olduğu savunuldu.
Rumlardan ‘diplomatik izin alınmadan FIR ve hava sahalarının ihlal edildiğini’ ileri sürülen mektupta, ‘’Hava ihlallerinde BAYRAKTAR TB2, ANKA, AKINCI ve AKSUNGUR İHA'ları, F-16 ve RF-4 savaş uçakları, ATR-72, CN-235 ve A-400 nakliye uçakları ile AS-532 ve EC-135 askeri helikopterleri yer almaktadır. Denizcilik düzeyinde ise KARATAS, KILIÇ, YILDIZ, GİRESUN, TUFAN, KALKAN ve KDZ EREGLI gemileri ihlaller yapmıştır’’ denildi.
Savaş gemilerinin KKTC’deki Gazimağusa ve Girne limanlarını kullanması da ‘yasadışı’ olarak belirtildi ve ‘’tüm hareketler diplomatik (Rumlardan) izin alınmadan veya (Rum) Lefkoşa Kontrol Merkezi ile iletişim kurulmadan gerçekleşmiştir’’ ifadeleri kullanıldı.
