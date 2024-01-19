2024-01-19 18:02:12 Türk Hava Kuvvetleri Türkiye'ye müjde verdi: Dünya genelinde çok güçlü 10 Hava kuvveti arasında yer aldı! Sıralama….
Askeri güç analizlerinde hava kuvvetlerinin stratejik önemi her geçen gün daha fazla vurgulanırken, Global Firepower'ın son raporuna göre Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında üst sıralara yükseldi. Türk Hava Kuvvetleri'nin stratejik modernizasyon hamleleri ve artan savunma kapasitesi, ülkenin hava kuvvetleri alanındaki etkinliğini önemli ölçüde güçlendirmiş durumda. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri ve Türkiye'nin listedeki yeri…