  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmen açıklanacak: Uçaklar peş peşe havalandı ve Beşiktaş'tan dev Salah adımı! Epstein'in 'model avcısı' evinde ölü bulundu: Fuhuş ağı tarafından susturuldu mu? Alevler köye dayandı, 5 bin dekarlık alan küle döndü! Jandarmadan hayat kurtaran müthiş operasyon! Okul canisi katliamı satır satır yazmış: 'Zamanım kalırsa oraya da gideceğim' Ülkede çalan alarm zilleri sonrası kurtarıcı olacak? Guardiola milli takım yolunda YKS’de sıfır çeken öğrenci sayısı belli oldu Türk gemisinin bölgeye demirlemesi sonrası ülkede alarm zilleri çaldı: Savaş uçakları peş peşe havalandı Sivas’ta 13 vakanın tedavisi sürüyor Keneden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi Dünya bu Türk lezzetinin peşinde! Almak içi sıraya girdiler! Etkileyici manzaralar oluştu! Eber Gölü'nde görsel şölen
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türk gemisinin bölgeye demirlemesi sonrası ülkede alarm zilleri çaldı: Savaş uçakları peş peşe havalandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk gemisinin bölgeye demirlemesi sonrası ülkede alarm zilleri çaldı: Savaş uçakları peş peşe havalandı

Somali'de enerji görevi sonrası Mersin'e demirleyen Oruç Reis Gemisi bölgede paniğe yol açtı. Türkiye'ye karşı savaş uçakları peş peşe havalanırken komşu diplomatik taarruza başladı.

#1
Foto - Türk gemisinin bölgeye demirlemesi sonrası ülkede alarm zilleri çaldı: Savaş uçakları peş peşe havalandı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türk mühendislerin imzasını taşıyan, yerli ve milli imkanlarla inşa edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, geçen yıl Somali açıklarında icra ettiği kıtalararası görevi başarıyla tamamlayarak Doğu Akdeniz’deki yeni seferi öncesinde Mersin’e ulaştı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirleyen Oruç Reis’in bölgedeki varlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) cephesini ayağa kaldırdı.

#2
Foto - Türk gemisinin bölgeye demirlemesi sonrası ülkede alarm zilleri çaldı: Savaş uçakları peş peşe havalandı

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima, Marinos Gkasiamis imzasını taşıyan analizinde, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki son adımlarını mercek altına aldı. Haberde, Türkiye'nin sismik araştırma gemisini bölgeye göndermesi ve bununla eş zamanlı olarak attığı diplomatik ve operasyonel adımların Atina'da yakından takip edildiği belirtildi. Yunan gazetesi, söz konusu hamlenin zamanlamasına dikkat çekerek bunu "gövde gösterisi" olarak yorumladı ve değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

#3
Foto - Türk gemisinin bölgeye demirlemesi sonrası ülkede alarm zilleri çaldı: Savaş uçakları peş peşe havalandı

"Türkiye, açıkça sembolik bir hamle yaparak araştırma gemisi Oruç Reis’in bir sonraki görevi öncesinde adanın karşısındaki Silifke limanına ulaştığını duyurdu. Zamanlama, Ankara’nın deniz araştırma gemilerini siyasi bir enstrüman olarak kullanma eğilimini ve Doğu Akdeniz’de güç gösterme kararlılığını bir kez daha vurguluyor."

#4
Foto - Türk gemisinin bölgeye demirlemesi sonrası ülkede alarm zilleri çaldı: Savaş uçakları peş peşe havalandı

Atina ve GKRY’yi ayağa kaldıran ana etken, Oruç Reis’in Taşucu’ndaki ikmalinin ardından rotasının nereye çevrileceğine dair duyulan belirsizlik oldu. Yunan analizlerinde, Türkiye'nin sismik arama faaliyetlerini Mavi Vatan sınırları içerisinde veya Girit'in güneyindeki Libya deniz yetki alanlarında yoğunlaştırabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

#5
Foto - Türk gemisinin bölgeye demirlemesi sonrası ülkede alarm zilleri çaldı: Savaş uçakları peş peşe havalandı

Yunan basını, Atina yönetiminin beklentisini ve içine düştüğü sıkışmışlığı şöyle aktardı: "Atina, geminin bir sonraki görevinin Kıbrıs yakınlarında, 'Mavi Vatan' bölgesi içinde ya da Girit’in güneyinde Libya yakınlarındaki sularda olması gibi muhtemel senaryolar üzerinden vereceği cevabı değerlendiriyor. Atina için en iyi senaryo, Oruç Reis'in Somali’ye geri dönmesi ya da Karadeniz’deki Barbaros gemisinin yerini alması olacaktır."

#6
Foto - Türk gemisinin bölgeye demirlemesi sonrası ülkede alarm zilleri çaldı: Savaş uçakları peş peşe havalandı

Türkiye'nin attığı adımların ardından Atina ve Lefkoşa yönetimleri hareketlendi. Yunanistan, Kıbrıs'ta konuşlu savaş uçaklarını Baf ve Larnaka çevresinde devriye görevine yönlendirirken, diplomatik alanda da Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde temaslarını yoğunlaştırdı. Öte yandan, 2017 yılında Türk savunma ve denizcilik sanayisinin imkânlarıyla inşa edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, yalnızca hidrokarbon aramalarında değil, kıta sahanlığı ve yer kabuğunun bilimsel olarak incelenmesinde de kullanılan, bu alandaki sınırlı sayıdaki gelişmiş platformlar arasında gösteriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!
Gündem

Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali’nde sahneye çıkan şarkıcı Elif Buse D..
Şutlan Özgür yeni partiyi resmen ilan etti: Hırsızlarını da arsızlarını alıp gidiyor!
Gündem

Şutlan Özgür yeni partiyi resmen ilan etti: Hırsızlarını da arsızlarını alıp gidiyor!

CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağı kesinleşen CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün son kez CHP kürsüsünde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kıl..
Tatilciler fahiş fiyatlara isyan etti Alaçatı'da soygun var!
Sosyal Medya

Tatilciler fahiş fiyatlara isyan etti Alaçatı'da soygun var!

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoyla tatil beldesindeki akılalmaz fiyat politikasını ve taksi soygununu ifşa eden bir tatilci,..
Adana'da korkunç olay
Gündem

Adana'da korkunç olay

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu. 45 yaşında bir şahsa ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna..
Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! Oğuzhan Uğur için karar verildi
Gündem

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! Oğuzhan Uğur için karar verildi

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni kararlar çıktı. G..
Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku
Gündem

Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku

Kendi içinde çıkan rant krizini bastıramayıp CHP'den koparak parti kurmaya kalkan Özgür Özel'in "Yeni Parti" sevdası daha ilk günden duvara ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23