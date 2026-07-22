Türk gemisinin bölgeye demirlemesi sonrası ülkede alarm zilleri çaldı: Savaş uçakları peş peşe havalandı

Türkiye'nin attığı adımların ardından Atina ve Lefkoşa yönetimleri hareketlendi. Yunanistan, Kıbrıs'ta konuşlu savaş uçaklarını Baf ve Larnaka çevresinde devriye görevine yönlendirirken, diplomatik alanda da Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde temaslarını yoğunlaştırdı. Öte yandan, 2017 yılında Türk savunma ve denizcilik sanayisinin imkânlarıyla inşa edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, yalnızca hidrokarbon aramalarında değil, kıta sahanlığı ve yer kabuğunun bilimsel olarak incelenmesinde de kullanılan, bu alandaki sınırlı sayıdaki gelişmiş platformlar arasında gösteriliyor.