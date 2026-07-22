Türk gemisinin bölgeye demirlemesi sonrası ülkede alarm zilleri çaldı: Savaş uçakları peş peşe havalandı

Yunan basını, Atina yönetiminin beklentisini ve içine düştüğü sıkışmışlığı şöyle aktardı: "Atina, geminin bir sonraki görevinin Kıbrıs yakınlarında, 'Mavi Vatan' bölgesi içinde ya da Girit’in güneyinde Libya yakınlarındaki sularda olması gibi muhtemel senaryolar üzerinden vereceği cevabı değerlendiriyor. Atina için en iyi senaryo, Oruç Reis'in Somali’ye geri dönmesi ya da Karadeniz’deki Barbaros gemisinin yerini alması olacaktır."