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Az önce Türkiye'ye ilan edildi: Türk roketi gemiyi yerle bir etti

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Az önce Türkiye'ye ilan edildi: Türk roketi gemiyi yerle bir etti

Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı filosu için tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen AKYA, TCG Sakarya denizaltısından ateşlenerek hedef gemiyi yerle bir etmeyi başardı.

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Foto - Az önce Türkiye'ye ilan edildi: Türk roketi gemiyi yerle bir etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosunun 11 Haziran'da hedef gemiyi tam isabetle vurduğu faaliyete ilişkin görüntüyü paylaştı.

#2
Foto - Az önce Türkiye'ye ilan edildi: Türk roketi gemiyi yerle bir etti

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosu, Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı kapsamında TCG Sakarya denizaltısından M/G Sokullu Mehmet Paşa adlı hedef gemiye başarıyla ateşlendi.

#3
Foto - Az önce Türkiye'ye ilan edildi: Türk roketi gemiyi yerle bir etti

Tam isabet sağlayan AKYA, hedefi başarıyla imha ederek Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi." ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Az önce Türkiye'ye ilan edildi: Türk roketi gemiyi yerle bir etti

AKYA TORPİDO NEDİR? Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı filosu için tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş, yeni nesil ağır sınıf (533 mm) bir torpidodur. Roketsan ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK ve Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) iş birliğiyle üretilmiştir. Denizaltılardan fırlatılarak hem diğer denizaltıları hem de su üstü gemilerini (çift maksatlı) imha etmek üzere tasarlanmıştır

#5
Foto - Az önce Türkiye'ye ilan edildi: Türk roketi gemiyi yerle bir etti

Ağır sınıf torpido teknolojisi dünyada sadece sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği kritik bir askeri güçtür. AKYA sayesinde Türkiye, bu alandaki dışa bağımlılığını (özellikle Alman DM2A4 ve ABD üretimi Mk48 torpidolarına olan ihtiyacı) sona erdirmiştir.

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