Az önce Türkiye'ye ilan edildi: Türk roketi gemiyi yerle bir etti

AKYA TORPİDO NEDİR? Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı filosu için tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş, yeni nesil ağır sınıf (533 mm) bir torpidodur. Roketsan ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK ve Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) iş birliğiyle üretilmiştir. Denizaltılardan fırlatılarak hem diğer denizaltıları hem de su üstü gemilerini (çift maksatlı) imha etmek üzere tasarlanmıştır