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Resmen açıklanacak: Uçaklar peş peşe havalandı ve Beşiktaş'tan dev Salah adımı! Epstein'in 'model avcısı' evinde ölü bulundu: Fuhuş ağı tarafından susturuldu mu? Alevler köye dayandı, 5 bin dekarlık alan küle döndü! Jandarmadan hayat kurtaran müthiş operasyon! Okul canisi katliamı satır satır yazmış: 'Zamanım kalırsa oraya da gideceğim' Ülkede çalan alarm zilleri sonrası kurtarıcı olacak? Guardiola milli takım yolunda YKS’de sıfır çeken öğrenci sayısı belli oldu Türk gemisinin bölgeye demirlemesi sonrası ülkede alarm zilleri çaldı: Savaş uçakları peş peşe havalandı Sivas’ta 13 vakanın tedavisi sürüyor Keneden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi Dünya bu Türk lezzetinin peşinde! Almak içi sıraya girdiler! Etkileyici manzaralar oluştu! Eber Gölü'nde görsel şölen
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Epstein'in 'model avcısı' evinde ölü bulundu: Fuhuş ağı tarafından susturuldu mu?

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Epstein'in 'model avcısı' evinde ölü bulundu: Fuhuş ağı tarafından susturuldu mu?

Jeffrey Epstein dosyalarında binlerce kez adı geçen ve "model avcısı" olarak tanınan Daniel Siad, Fransa'daki evinde ölü bulundu. Kurduğu geniş ilişki ağıyla dünyanın en zengin ve güçlü isimlerini şantaj ve baskıyla organize eden karanlık ağın bir parçası ve adeta kara kutusu olan Siad'ın ölümü, "Bildiği pislikleri anlatmasın diye susturuldu mu" sorusunu akıllara getirdi. Siad'ın birlikte çalıştığı Fransız model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel de 2022'de tutuklu olduğu cezaevinde ölü bulunmuştu.

#1
Foto - Epstein'in 'model avcısı' evinde ölü bulundu: Fuhuş ağı tarafından susturuldu mu?

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve "model avcısı" olarak tanınan Daniel Siad'ın Fransa'daki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

#2
Foto - Epstein'in 'model avcısı' evinde ölü bulundu: Fuhuş ağı tarafından susturuldu mu?

EPSTEİN DOSYALARINDA BİNLERCE KEZ ADI GEÇTİ Fransız basınında yer alan haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein dosyalarında 2 binden fazla kez adı geçen Daniel Siad hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Epstein'in suçlarına ortak olduğu iddia edilen ve cinsel şiddet suçlamalarıyla da soruşturma altında bulunan 69 yaşındaki İsveç vatandaşı Siad, Paris yakınlarındaki Hauts-de-Seine vilayetine bağlı Colombes kentindeki evinde 20 Temmuz'da ölü bulundu. Siad'ın ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

#3
Foto - Epstein'in 'model avcısı' evinde ölü bulundu: Fuhuş ağı tarafından susturuldu mu?

REŞİT OLMAYAN KIZLARA ARACI OLDU İDDİASI Epstein dosyalarında yer alan belgelerde, Daniel Siad'ın Jeffrey Epstein ile yoğun temas halinde olduğu ve Epstein'in genç kadınlara ulaşmasında aracılık yaptığı öne sürüldü. Yazışmalarda Siad'ın, Epstein'e modellik yapmaya hazır reşit olmayan kızlardan bahsettiği iddia edildi. Epstein dosyalarında 2 bin 90 kez adı geçen Siad'ın, Fransız model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel ile çalıştığı biliniyordu. Brunel de çocuklara ve modellere yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış, 2022 yılında Fransa'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunmuştu.

#4
Foto - Epstein'in 'model avcısı' evinde ölü bulundu: Fuhuş ağı tarafından susturuldu mu?

JEFFREY EPSTEİN'İN ÖLÜMÜ VE TARTIŞMALI DOSYA Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olan çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein, tutuklu bulunduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Daha sonra açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış kişinin isimleri yer almıştı.

#5
Foto - Epstein'in 'model avcısı' evinde ölü bulundu: Fuhuş ağı tarafından susturuldu mu?

FBI: "MÜŞTERİ LİSTESİNE DAİR KANIT BULUNAMADI" ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü incelemenin ardından, Epstein'e ait olduğu öne sürülen bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna ilişkin herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıklamıştı. FBI ayrıca, hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu kişilerin suçlara ortak olduğu iddialarıyla gündeme gelen Epstein'in, hücresinde öldürüldüğü yönündeki iddiaları destekleyen bir bulguya rastlanmadığını ve ölümünün intihar olduğu sonucuna varıldığını bildirmişti.

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