Epstein'in 'model avcısı' evinde ölü bulundu: Fuhuş ağı tarafından susturuldu mu?

Jeffrey Epstein dosyalarında binlerce kez adı geçen ve "model avcısı" olarak tanınan Daniel Siad, Fransa'daki evinde ölü bulundu. Kurduğu geniş ilişki ağıyla dünyanın en zengin ve güçlü isimlerini şantaj ve baskıyla organize eden karanlık ağın bir parçası ve adeta kara kutusu olan Siad'ın ölümü, "Bildiği pislikleri anlatmasın diye susturuldu mu" sorusunu akıllara getirdi. Siad'ın birlikte çalıştığı Fransız model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel de 2022'de tutuklu olduğu cezaevinde ölü bulunmuştu.