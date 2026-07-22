PSEKA resmen yalvardı: Uçakları Türkiye'ye vermeyin

Son dönemde Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlar, yerli ve milli projelerde elde ettiği başarılar ile NATO içindeki stratejik konumu, özellikle Yunanistan ve Rum lobisinin yürüttüğü faaliyetleri yeniden gündeme taşırken, söz konusu mektup da Ankara'nın savunma kapasitesinin daha da güçlenmesini önlemeye yönelik girişimlerden biri olarak değerlendiriliyor.