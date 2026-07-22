  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den düzinelerce Kaan alacak olan ülkeye savaş gemisi hibe ediliyor: Bedava gemi planının arkasında bakın ne var 9 yıldır kazılıyordu! 86 bin yıllık mağaradan çıkanlar dikkat çekti! Sararmış kıyafetler ilk günkü gibi beyaz olacak: Sonrası çok iyi... Duyan herkes o bölgeye 1 damla kattı Meşe odunlarını tek tek diziyorlar! Günler sonra kömüre dönüşecek Milyonlarca avro harcadılar: Faşist Hitler'in evi bakın ne oldu Yapay zekâ kullanan şirketler için kritik uyarı: Verileriniz tehlikede olabilir! Gazze'ye Bir el de sen uzat Az önce Türkiye'ye ilan edildi: Türk roketi gemiyi yerle bir etti
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Maximilian Krah'tan gündemi altüst eden KKTC itirafı: Bizi engellediler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Maximilian Krah'tan gündemi altüst eden KKTC itirafı: Bizi engellediler

Alman Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

#1
Foto - Maximilian Krah'tan gündemi altüst eden KKTC itirafı: Bizi engellediler

Bayrak Radyo Televizyonu'na (BRT) açıklamalarda bulunan Alman Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin daveti üzerine planladıkları ziyaretin Alman Meclisi İnsan Hakları Komisyonu tarafından iki kez reddedildiğini duyurdu.

#2
Foto - Maximilian Krah'tan gündemi altüst eden KKTC itirafı: Bizi engellediler

Krah, adadaki mevcut statükonun sürdürülemez olduğuna dikkat çekti: "Kuzey Kıbrıs halkının kendi devleti, kurumları ve hukuki düzeni bir devlet olarak tanınmayı hak ediyor."

#3
Foto - Maximilian Krah'tan gündemi altüst eden KKTC itirafı: Bizi engellediler

Alman Federal Meclisi Milletvekili Achim Köhler ile birlikte adaya bir çalışma ziyareti planladıklarını aktaran Krah, bazı Alman siyasi çevrelerinin bölgedeki durumun yerinde incelenmesini istemediğini savundu.

#4
Foto - Maximilian Krah'tan gündemi altüst eden KKTC itirafı: Bizi engellediler

Temaslarının resmi bir tanıma adımı olmadığını, temel amaçlarının parlamentolar arası diyaloğu geliştirmek ve insan hakları durumunu gözlemlemek olduğunu belirten Krah, "Bizi engellediler ama yine de geleceğiz" vurgusunda bulundu.

#5
Foto - Maximilian Krah'tan gündemi altüst eden KKTC itirafı: Bizi engellediler

ıbrıs meselesinin uluslararası siyasetin gündemine yeniden girdiğini hatırlatan Alman vekil, bu gelişmeyi Türkiye'nin artan jeopolitik rolü, Doğu Akdeniz'in stratejik önemi ve insan hakları tartışmalarıyla ilişkilendirdi. Geçmişteki çözüm arayışlarının sonuçsuz kalmasının nedenlerine değinen Krah, şu değerlendirmeyi yaptı: "Çözüm için geçmişte yapılan girişimler Rum tarafının tutumu nedeniyle başarısızlığa uğradı. Zaman kaybedilmemeli, mülkiyet hakları başta olmak üzere her iki tarafın hakları gözetilmeli ve Doğu Akdeniz'de barış sağlanmalıdır."

#6
Foto - Maximilian Krah'tan gündemi altüst eden KKTC itirafı: Bizi engellediler

Alman siyasetçilere Kıbrıs sorununun çözümü için seslerini yükseltmeleri çağrısında bulunan Krah, altı yıl Avrupa Parlamentosu üyeliği yaptığını ve halihazırda Alman Federal Meclisi Avrupa İşleri Komitesi'nde Kıbrıs ve Türkiye raportörü olarak görev aldığını hatırlattı. "Alman Meclisi'nin dünyanın çeşitli bölgelerindeki ihlalleri incelemeye çalışırken KKTC ziyaretini engellemesi ikiyüzlülüktür."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sıcak çatışmaların yaşandığı Hürmüz Boğazı'nda iki Yunan tankerine mühimmat isabet etti. Bir ge..
Kara para operasyonları sonrası, Peygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!
Medya

Kara para operasyonları sonrası, Peygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!

Son günlerde art arda gelen kara paraya karşı yürütülen operasyonlar ve derinleşen soruşturmalar, sosyal medyada yıllardır devlete, milli ve..
Adana'da korkunç olay
Gündem

Adana'da korkunç olay

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu. 45 yaşında bir şahsa ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna..
Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! Oğuzhan Uğur için karar verildi
Gündem

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! Oğuzhan Uğur için karar verildi

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni kararlar çıktı. G..
Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!
Gündem

Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!

Küresel sömürge çetesinin elebaşısı ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bebek, kadın demeden on binlerce mazlumu katleden savaş suçlusu İsrai..
Tijen Mergen’den rezil paylaşım! Müslüman aileleri hedef alan sözlere tepki yağıyor
Gündem

Tijen Mergen’den rezil paylaşım! Müslüman aileleri hedef alan sözlere tepki yağıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. Mezuniyet Töreni'nin ardından mezunlardan iş insanı Tijen Mergen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23