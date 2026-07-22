Maximilian Krah'tan gündemi altüst eden KKTC itirafı: Bizi engellediler
Alman Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Alman Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
Bayrak Radyo Televizyonu'na (BRT) açıklamalarda bulunan Alman Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin daveti üzerine planladıkları ziyaretin Alman Meclisi İnsan Hakları Komisyonu tarafından iki kez reddedildiğini duyurdu.
Krah, adadaki mevcut statükonun sürdürülemez olduğuna dikkat çekti: "Kuzey Kıbrıs halkının kendi devleti, kurumları ve hukuki düzeni bir devlet olarak tanınmayı hak ediyor."
Alman Federal Meclisi Milletvekili Achim Köhler ile birlikte adaya bir çalışma ziyareti planladıklarını aktaran Krah, bazı Alman siyasi çevrelerinin bölgedeki durumun yerinde incelenmesini istemediğini savundu.
Temaslarının resmi bir tanıma adımı olmadığını, temel amaçlarının parlamentolar arası diyaloğu geliştirmek ve insan hakları durumunu gözlemlemek olduğunu belirten Krah, "Bizi engellediler ama yine de geleceğiz" vurgusunda bulundu.
ıbrıs meselesinin uluslararası siyasetin gündemine yeniden girdiğini hatırlatan Alman vekil, bu gelişmeyi Türkiye'nin artan jeopolitik rolü, Doğu Akdeniz'in stratejik önemi ve insan hakları tartışmalarıyla ilişkilendirdi. Geçmişteki çözüm arayışlarının sonuçsuz kalmasının nedenlerine değinen Krah, şu değerlendirmeyi yaptı: "Çözüm için geçmişte yapılan girişimler Rum tarafının tutumu nedeniyle başarısızlığa uğradı. Zaman kaybedilmemeli, mülkiyet hakları başta olmak üzere her iki tarafın hakları gözetilmeli ve Doğu Akdeniz'de barış sağlanmalıdır."
Alman siyasetçilere Kıbrıs sorununun çözümü için seslerini yükseltmeleri çağrısında bulunan Krah, altı yıl Avrupa Parlamentosu üyeliği yaptığını ve halihazırda Alman Federal Meclisi Avrupa İşleri Komitesi'nde Kıbrıs ve Türkiye raportörü olarak görev aldığını hatırlattı. "Alman Meclisi'nin dünyanın çeşitli bölgelerindeki ihlalleri incelemeye çalışırken KKTC ziyaretini engellemesi ikiyüzlülüktür."
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