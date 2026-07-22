Maximilian Krah'tan gündemi altüst eden KKTC itirafı: Bizi engellediler

ıbrıs meselesinin uluslararası siyasetin gündemine yeniden girdiğini hatırlatan Alman vekil, bu gelişmeyi Türkiye'nin artan jeopolitik rolü, Doğu Akdeniz'in stratejik önemi ve insan hakları tartışmalarıyla ilişkilendirdi. Geçmişteki çözüm arayışlarının sonuçsuz kalmasının nedenlerine değinen Krah, şu değerlendirmeyi yaptı: "Çözüm için geçmişte yapılan girişimler Rum tarafının tutumu nedeniyle başarısızlığa uğradı. Zaman kaybedilmemeli, mülkiyet hakları başta olmak üzere her iki tarafın hakları gözetilmeli ve Doğu Akdeniz'de barış sağlanmalıdır."