Türk füzelerine kafayı takmışlardı: Kimsenin göremediğini gören 424 SIGINT'ları sipariş ettiler
Türkiye'den Tayfun ve Yıldırımhan füzelerini tedarik edeceği konuşulan Avrupa ülkesi, 424 SIGINT tipi üçüncü keşif gemisini almaya hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den Tayfun ve Yıldırımhan füzelerini tedarik edeceği konuşulan Avrupa ülkesi, 424 SIGINT tipi üçüncü keşif gemisini almaya hazırlanıyor.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman donanmasını güçlendirmek amacıyla yüksek teknolojiyle donatılmış dördüncü yeni keşif gemisinin sipariş edileceğini açıkladı.
Bakan Pistorius, ülkenin kuzeydoğusundaki Wolgast kasabasında bulunan Peene Tersanesi'nde, Alman savunma şirketi Rheinmetall ve ortakları tarafından inşa edilen 424 SIGINT tipi üçüncü keşif gemisinin kızağa koyma törenine katıldı.
Pistorius, buradaki konuşmasında, Alman donanmasını güçlendirmek amacıyla yüksek teknolojiyle donatılmış dördüncü yeni keşif gemisinin sipariş edileceğini bildirerek, ek gemi için hazırlanan bütçe taslağının onaylanmak üzere parlamentoya sunulduğunu belirtti.
Kötüleşen güvenlik ortamında bu gemilerin durumsal farkındalık sağlama açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Pistorius, "Bu gemiler, başkalarının duyamadığını duyabilir, göremediğini görebilir. Onlar bizim denizdeki gözümüz ve kulağımız olacak. Muazzam miktarda sinyal ve sesi algılayıp analiz etme kapasitesine sahipler." ifadelerini kullandı.
Alman Donanması'nın, 130 metre uzunluğundaki bu modern keşif ve istihbarat gemilerini 2029 yılından itibaren teslim almaya başlaması planlanıyor. En gelişmiş sensör teknolojileriyle donatılacak olan yeni sınıf istihbarat gemilerinin gövde montajları Wolgast'ta yapılırken, projenin diğer aşamaları Kuzey Almanya'daki farklı tersanelerin ortaklığıyla yürütülecek.
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