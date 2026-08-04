Kayseri'de can pazarı! 1 ölü ve çok sayıda yaralı var
Kayseri - Niğde kara yolunda bir yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 23 kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kayseri - Niğde kara yolunda bir yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 23 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Saraycık Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Hatay'dan Kayseri'ye gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, refüje çarparak devrildi.
Kazada Gülümser O. hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yolculardan Hasan A., "Otobüste yatıyordum. Bir baktım gürültü geldi. Biz yerdeydik. Benim arkamdakinin kolu kopmuş" dedi.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23