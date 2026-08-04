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Kayseri'de can pazarı! 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

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Kayseri'de can pazarı! 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

Kayseri - Niğde kara yolunda bir yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 23 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kayseri'de can pazarı! 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Saraycık Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

#2
Foto - Kayseri'de can pazarı! 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

Hatay'dan Kayseri'ye gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, refüje çarparak devrildi.

#3
Foto - Kayseri'de can pazarı! 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

Kazada Gülümser O. hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

#4
Foto - Kayseri'de can pazarı! 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Kayseri'de can pazarı! 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

#6
Foto - Kayseri'de can pazarı! 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

Yolculardan Hasan A., "Otobüste yatıyordum. Bir baktım gürültü geldi. Biz yerdeydik. Benim arkamdakinin kolu kopmuş" dedi.

#7
Foto - Kayseri'de can pazarı! 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

İşte bölgeden görüntüler...

#8
Foto - Kayseri'de can pazarı! 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Kayseri'de can pazarı! 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

İşte bölgeden görüntüler...

#10
Foto - Kayseri'de can pazarı! 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

İşte bölgeden görüntüler...

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