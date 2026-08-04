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A101 satın almıştı! Zincir markette 33 yıl sonra alkollü içecek satışı sona eriyor!

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A101 satın almıştı! Zincir markette 33 yıl sonra alkollü içecek satışı sona eriyor!

33 yıldır Türkiye'de alkollü içecek satışı yapan Carrefour, A101'in sahibi olan Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devredildi. Satışın ardından alkollü içecek tedarikinin durdurulduğu iddiası gündeme geldi. Pamukkale Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı Selda Tokat ile ekonomi yazarı Uğur Gürses, mevcut stokların tükenmesiyle alkollü içecek satışlarının sona ereceğini öne sürerken, Yeni Mağazacılık'tan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Foto - A101 satın almıştı! Zincir markette 33 yıl sonra alkollü içecek satışı sona eriyor!

Carrefoursa'nın A101'in sahibi Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devrinin resmen tamamlanmasının ardından şirketin ürün politikasıyla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Carrefoursa'nın alkollü içecek tedarikini durdurduğu ve mevcut stokların tükenmesinin ardından mağazalarda alkollü içecek satışının sona ereceği öne sürüldü. Şirket tarafından ise iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

#2
Foto - A101 satın almıştı! Zincir markette 33 yıl sonra alkollü içecek satışı sona eriyor!

İddiaları gündeme taşıyan isimlerden biri Pamukkale Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı Selda Tokat oldu. Tokat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ürettikleri markanın artık CarrefourSA mağazalarında satılmayacağını belirterek, "Üzgünüm." ifadelerini kullanarak adeta kahroldu. Ekonomi yazarı Uğur Gürses de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CarrefourSA'nın tedarikçilerden alkollü içecek alımını durdurduğunu öne sürdü.

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Foto - A101 satın almıştı! Zincir markette 33 yıl sonra alkollü içecek satışı sona eriyor!

Gürses paylaşımında, "Carrefour tedarikçilerden içki alımını durdurmuş. Mevcut stoklar bitince de satışlar sona erecekmiş... A101'e satılan Carrefour ile ilgili en çok merak edilen soru cevap buldu." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Foto - A101 satın almıştı! Zincir markette 33 yıl sonra alkollü içecek satışı sona eriyor!

Söz konusu iddiaların ardından gözler CarrefourSA'nın yeni sahibi Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye çevrildi. Ancak haberin hazırlandığı ana kadar şirketten alkollü içecek satış politikası veya tedarik sürecine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle alkollü içecek satışlarının tamamen sona ereceğine ilişkin iddialar şirket tarafından doğrulanmış değil.

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Yorumlar

misafir

Gayet iyi olmuş, Tekel bayilerinin yaşaması lazım. Onların işleri artacak. yeni bayiler açılacak. Meraklı bayilerin bazıları birleşip üretici olacak. Hayırlı olur.

ccc

Alkol satışı yok ama A101 den siyonizme desteğe devam
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