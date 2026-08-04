A101 satın almıştı! Zincir markette 33 yıl sonra alkollü içecek satışı sona eriyor!
33 yıldır Türkiye'de alkollü içecek satışı yapan Carrefour, A101'in sahibi olan Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devredildi. Satışın ardından alkollü içecek tedarikinin durdurulduğu iddiası gündeme geldi. Pamukkale Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı Selda Tokat ile ekonomi yazarı Uğur Gürses, mevcut stokların tükenmesiyle alkollü içecek satışlarının sona ereceğini öne sürerken, Yeni Mağazacılık'tan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.