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Türkiye'yi bıraktılar: Milyar dolarlar göz göre göre ülkeden gitti

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Türkiye'yi bıraktılar: Milyar dolarlar göz göre göre ülkeden gitti

Türkiye yerine başka ülkelerde tatil yapan yerli turistlerin harcamaları rekor seviyelere ulaştı. Rakam 1 milyar doları geçti. İşte detaylar...

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#1
Foto - Türkiye'yi bıraktılar: Milyar dolarlar göz göre göre ülkeden gitti

Turizm Ajansı'nda yer alan habere göre, Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat harcamalarında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ikinci çeyrek turizm verilerine göre, mayıs ve haziran aylarında yurt dışına yönelik turizm gideri ilk kez art arda 1 milyar dolar seviyesini geçti. Harcamalar yükselirken, yurt dışında geçirilen ortalama geceleme süresinin ise son yılların en düşük düzeyine inmesi dikkat çekti.

#2
Foto - Türkiye'yi bıraktılar: Milyar dolarlar göz göre göre ülkeden gitti

Verilere göre mayıs ayında Türk vatandaşlarının yurt dışı turizm harcaması 1 milyar 85 milyon 757 bin dolara ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek aylık seviyeye çıktı. Aynı ayda yurt dışına çıkan kişi sayısı da 1 milyon 311 bin 236 ile aylık bazda rekor kırdı.

#3
Foto - Türkiye'yi bıraktılar: Milyar dolarlar göz göre göre ülkeden gitti

Haziran ayında kişi sayısında ve toplam harcamada mayısa göre sınırlı gerileme yaşansa da harcamalar 1 milyar doların üzerinde kaldı. Haziranda yurt dışı turizm gideri 1 milyar 459 bin dolar olarak kaydedilirken, yurt dışına çıkan kişi sayısı 1 milyon 147 bin 238 oldu.

#4
Foto - Türkiye'yi bıraktılar: Milyar dolarlar göz göre göre ülkeden gitti

Ocak ayında 843 milyon 357 bin dolar olan yurt dışı turizm gideri, şubatta 677 milyon 425 bin dolara geriledi. Martta 703 milyon 821 bin dolar, nisanda ise 876 milyon 682 bin dolar olarak gerçekleşen harcamalar, mayıs ve haziranda milyar dolar seviyesini aşarak yeni bir döneme işaret etti.

#5
Foto - Türkiye'yi bıraktılar: Milyar dolarlar göz göre göre ülkeden gitti

Yurt dışına çıkan kişi sayısı da yılın ilk aylarında 1 milyon seviyesinde seyretti. Ocakta 1 milyon 69 bin 160, şubatta 913 bin 632, martta 953 bin 486 ve nisanda 975 bin 698 kişi yurt dışına çıktı. Mayısta 1 milyon 311 bin 236 ile zirve görülürken, haziranda rakam 1 milyon 147 bin 238 olarak gerçekleşti.

#6
Foto - Türkiye'yi bıraktılar: Milyar dolarlar göz göre göre ülkeden gitti

Yurt dışına çıkanların kişi başına ortalama harcaması ocakta 789 dolar olurken, şubatta 741 dolar, martta 738 dolar olarak hesaplandı. Nisanda kişi başına ortalama harcama 899 dolara yükseldi. Mayısta 828 dolar olarak gerçekleşen kişi başı harcama, haziranda ise 872 dolara ulaştı. Buna rağmen geçmiş yıllarda görülen yaklaşık 960 dolarlık seviyelerin altında kalındı.

#7
Foto - Türkiye'yi bıraktılar: Milyar dolarlar göz göre göre ülkeden gitti

İkinci çeyrek verilerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise ortalama geceleme süresi oldu. 2026'nın ikinci çeyreğinde yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının ortalama geceleme süresi 8,5 geceye gerileyerek serinin en düşük seviyesine indi. Bu rakam 2025'in aynı döneminde 10,1, 2024'te 9,3, 2023'te 15,1, 2022'de 20,2 ve 2021'de ise 24,8 gece olarak kaydedilmişti. Pandemi öncesinde ise ortalama geceleme süreleri çift haneli seviyelerde seyrediyordu. Örneğin 2019'da 9,5, 2018'de 10,9, 2017'de 10,2, 2016'da 11,7, 2015'te 15,6, 2014'te 16,2, 2013'te 15,6 ve 2012'de 11,5 gece ortalaması bulunuyordu.

#8
Foto - Türkiye'yi bıraktılar: Milyar dolarlar göz göre göre ülkeden gitti

kinci çeyrekte yurt dışına çıkanların seyahat nedenleri incelendiğinde ilk sırada gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler yer aldı. Bu amaçla seyahat edenlerin sayısı 1 milyon 971 bin 446 oldu. Akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla yurt dışına çıkanların sayısı 589 bin 134 olarak kaydedilirken, alışveriş amacıyla seyahat edenlerin sayısı ise 226 bin 755'e ulaştı. Alışveriş için yurt dışına çıkan kişi sayısındaki artış da dikkat çekti. 2025'in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde ilk kez 200 bin seviyesini aşan rakam, 2026'nın ilk çeyreğinde 175 bin seviyesine gerilemişti. İkinci çeyrekte ise yeniden yükselerek 226 bin 755 kişiye çıktı.

#9
Foto - Türkiye'yi bıraktılar: Milyar dolarlar göz göre göre ülkeden gitti

Giyecek ve ayakkabı harcamaları yüzde 24,4 azalışla 207 milyon 777 bin dolardan 157 milyon 55 bin dolara inerken, halı ve benzeri ürünlere yapılan harcamalar ise yüzde 90 düşüşle 13 milyon 419 bin dolardan 1 milyon 339 bin dolara geriledi.

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