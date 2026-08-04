Türkiye'yi bıraktılar: Milyar dolarlar göz göre göre ülkeden gitti

kinci çeyrekte yurt dışına çıkanların seyahat nedenleri incelendiğinde ilk sırada gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler yer aldı. Bu amaçla seyahat edenlerin sayısı 1 milyon 971 bin 446 oldu. Akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla yurt dışına çıkanların sayısı 589 bin 134 olarak kaydedilirken, alışveriş amacıyla seyahat edenlerin sayısı ise 226 bin 755'e ulaştı. Alışveriş için yurt dışına çıkan kişi sayısındaki artış da dikkat çekti. 2025'in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde ilk kez 200 bin seviyesini aşan rakam, 2026'nın ilk çeyreğinde 175 bin seviyesine gerilemişti. İkinci çeyrekte ise yeniden yükselerek 226 bin 755 kişiye çıktı.