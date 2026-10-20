Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!
Türk futbolunda başlayan hakemler operasyonu gündemdeki yerini korurken, şimdi de 7 hakem TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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Türk futbolunda başlayan hakemler operasyonu gündemdeki yerini korurken, şimdi de 7 hakem TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
7 HAKEMDEN HACIOSMANOĞLU VE GÜNDOĞDU İÇİN SUÇ DUYURUSU
Gazeteci Ersin Düzen, 7 eski hakemin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK'deki görevinden istifa eden Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran hakemlerin isimleri de ortaya çıktı. İşte o hakemler...
* Süleyman Abay
*Cevdet Kömürcüoğlu
* Kutluhan Bilgiç
* Bahattin Şimşek
* Emre Altun
* Mustafa Sönmez
* Taner Gizlenci
HAKEMLER NEDEN ŞİKAYET ETTİ? Hakemlerin suç duyurusu başvurusunda "iftira", "görevi kötüye kullanma", "hukuka aykırı tasfiye eylemleri" ve "asılsız terör örgütü isnadı" iddialarının yer aldığı aktarıldı.
7 hakemin, söz konusu iddialar gerekçesiyle Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu hakkında hukuki işlem yapılmasını talep ettiği ifade edildi.
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