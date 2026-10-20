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Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

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Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

Türk futbolunda başlayan hakemler operasyonu gündemdeki yerini korurken, şimdi de 7 hakem TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Foto - Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

7 HAKEMDEN HACIOSMANOĞLU VE GÜNDOĞDU İÇİN SUÇ DUYURUSU

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Foto - Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

Gazeteci Ersin Düzen, 7 eski hakemin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK'deki görevinden istifa eden Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

#3
Foto - Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran hakemlerin isimleri de ortaya çıktı. İşte o hakemler...

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Foto - Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

* Süleyman Abay

#5
Foto - Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

*Cevdet Kömürcüoğlu

#6
Foto - Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

* Kutluhan Bilgiç

#7
Foto - Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

* Bahattin Şimşek

#8
Foto - Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

* Emre Altun

#9
Foto - Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

* Mustafa Sönmez

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Foto - Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

* Taner Gizlenci

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Foto - Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

HAKEMLER NEDEN ŞİKAYET ETTİ? Hakemlerin suç duyurusu başvurusunda "iftira", "görevi kötüye kullanma", "hukuka aykırı tasfiye eylemleri" ve "asılsız terör örgütü isnadı" iddialarının yer aldığı aktarıldı.

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Foto - Türk futbolunda deprem: İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu!

7 hakemin, söz konusu iddialar gerekçesiyle Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu hakkında hukuki işlem yapılmasını talep ettiği ifade edildi.

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Yorumlar

Vay vay

Başkana hiçbir şey olmaz.. yandaşlara bir şey olmuyor, göstermelik bir soruşturma, sonra takipsizlik kararı..Fatma hanıma ne oldu ki..
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