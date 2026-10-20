İslam ülkesinde yürek burkan bilanço! 160 ölü var

Sudan'ın doğusunda bir askeri kaynak, pazar günü hava savunma sistemlerinin Gadaref eyaletinde bulunan Atbara ve Setit barajlarını hedef alan çok sayıda HDK İHA'sını engellediğini açıkladı. Barajlar, başkent Hartum'un yaklaşık 420 kilometre doğusunda bulunuyor. Pazartesi sabahının erken saatlerinde ise Güney Darfur eyaletinin başkenti ve HDK'nin önemli merkezlerinden biri olan Nyala'da başka bir İHA saldırısı düzenlendi. Sağlık kaynakları ve HDK yetkilileri, saldırıda yedisi HDK subayı olmak üzere 17 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını bildirdi. Cuma günü de Sudan'ın Etiyopya sınırındaki Mavi Nil eyaletinde yerinden edilmiş kişilerin toplandığı bir alan HDK'ye ait bir İHA'nın saldırısına uğradı. Acil Durum Avukatları, saldırıda 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve olayı büyük bir insani felaket olarak nitelendirdi.