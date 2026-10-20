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İslam ülkesinde yürek burkan bilanço! 160 ölü var

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İslam ülkesinde yürek burkan bilanço! 160 ölü var

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar sürerken, son günlerde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 160'tan fazla kişinin öldüğü bildirildi. Sağlık çalışanları ve insan hakları kuruluşları, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin vefat ettiğini açıkladı. Sudan'daki sivil halka yönelik saldırıları takip eden Acil Durum Avukatları adlı kuruluşun açıklamasına göre, pazartesi günü başkent Hartum'da düzenlenen İHA saldırılarında üç çocuk öldü. Cuma gününden bu yana ülkenin batısındaki bölgelerde ise 160'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılardan hem paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) hem de Sudan ordusu sorumlu tutuluyor. Nisan 2023'ten bu yana savaşan tarafların son aylarda İHA kullanımını artırması, sivil kayıpların da yükselmesine yol açıyor.

#1
Foto - İslam ülkesinde yürek burkan bilanço! 160 ölü var

Son günlerdeki en ölümcül saldırılardan biri, pazar akşamı HDK kontrolündeki Güneybatı Sudan'da, Batı Kurdufan eyaletine bağlı Ed Dibab kasabasında meydana geldi. Yerel halk ve sağlık çalışanlarının aktardığına göre, pazar kurulan günün ardından köylerine dönmek isteyen insanların ulaşım aracı bulmak için toplandığı bir nakliye merkezi İHA saldırısına uğradı. Saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti. AFP'nin aktardığı bir sağlık kaynağına göre, yaralanan 47 kişi yakındaki El Mucled kasabasına götürüldü. Yaralılardan 30'u daha sonra yaşamını yitirdi. Böylece söz konusu saldırıdaki can kaybının en az 110'a ulaştığı bildirildi. Acil Durum Avukatları, saldırıdan Sudan ordusunu sorumlu tuttu.

#2
Foto - İslam ülkesinde yürek burkan bilanço! 160 ölü var

Sudan'ın doğusunda bir askeri kaynak, pazar günü hava savunma sistemlerinin Gadaref eyaletinde bulunan Atbara ve Setit barajlarını hedef alan çok sayıda HDK İHA'sını engellediğini açıkladı. Barajlar, başkent Hartum'un yaklaşık 420 kilometre doğusunda bulunuyor. Pazartesi sabahının erken saatlerinde ise Güney Darfur eyaletinin başkenti ve HDK'nin önemli merkezlerinden biri olan Nyala'da başka bir İHA saldırısı düzenlendi. Sağlık kaynakları ve HDK yetkilileri, saldırıda yedisi HDK subayı olmak üzere 17 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını bildirdi. Cuma günü de Sudan'ın Etiyopya sınırındaki Mavi Nil eyaletinde yerinden edilmiş kişilerin toplandığı bir alan HDK'ye ait bir İHA'nın saldırısına uğradı. Acil Durum Avukatları, saldırıda 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve olayı büyük bir insani felaket olarak nitelendirdi.

#3
Foto - İslam ülkesinde yürek burkan bilanço! 160 ölü var

Birleşmiş Milletler, pazartesi günü Sudan genelinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıları kınadı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde sivilleri, çocuklar da dahil olmak üzere öldüren ve temel hizmetleri aksatan ölümcül İHA saldırılarının devam etmesinden endişe duyuyoruz” dedi. İHA saldırılarının hem doğrudan can kayıplarına hem de temel hizmetlerin aksamasına yol açması, ülkede giderek ağırlaşan insani krize ilişkin kaygıları artırıyor.

#4
Foto - İslam ülkesinde yürek burkan bilanço! 160 ölü var

Sudan'daki savaş, Nisan 2023'te ordu komutanı Abdulfettah Burhan ile HDK lideri Muhammed Hamdan Dagalo, bilinen adıyla Hemedti, arasında paramiliter güçlerin orduya entegre edilmesine ilişkin anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesiyle başladı. Hemedti, temmuz ayında Sudan'da savaş suçları nedeniyle gıyabında idam cezasına çarptırıldı. Buna rağmen çatışmalar devam ediyor. Çatışmaları izleyen ACLED kuruluşuna göre savaşta en az 59 bin kişi hayatını kaybetti. Yardım kuruluşları ise gerçek can kaybının açıklanan rakamın üzerinde olabileceğini belirtiyor. BM verilerine göre çatışmalar nedeniyle yaklaşık 13 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yardım kuruluşları, Sudan'daki durumu dünyanın en büyük insani krizi olarak nitelendiriyor. (Kaynak: MepaNews)

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