İslam ülkesinde yürek burkan bilanço! 160 ölü var
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar sürerken, son günlerde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 160'tan fazla kişinin öldüğü bildirildi. Sağlık çalışanları ve insan hakları kuruluşları, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin vefat ettiğini açıkladı. Sudan'daki sivil halka yönelik saldırıları takip eden Acil Durum Avukatları adlı kuruluşun açıklamasına göre, pazartesi günü başkent Hartum'da düzenlenen İHA saldırılarında üç çocuk öldü. Cuma gününden bu yana ülkenin batısındaki bölgelerde ise 160'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılardan hem paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) hem de Sudan ordusu sorumlu tutuluyor. Nisan 2023'ten bu yana savaşan tarafların son aylarda İHA kullanımını artırması, sivil kayıpların da yükselmesine yol açıyor.