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Ortalık yangın yeri, onlar ise içki aleminde: Sokaktaki vahşete Fransız kaldılar

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Ortalık yangın yeri, onlar ise içki aleminde: Sokaktaki vahşete Fransız kaldılar

Fransa'da şiddet olayları sürerken bir çiftin açık havada içki ve sigara içmesi, bir başka kadının ise olayların ortasında koşması sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kişinin gözaltına alındığı, mağazaların yağmalandığı, polis şiddetinin tırmandığı, bazı bölgelerde sokağa çıkmanın bile yasaklandığı bir dönemde yaşanan bu rahatlık, “Dünya yansa umurlarında değil”, “Bunlar vahşete Fransız kalmışlar!” yorumlarına yol açtı.

#1
Foto - Ortalık yangın yeri, onlar ise içki aleminde: Sokaktaki vahşete Fransız kaldılar

Fransa’da sokakları yangınlar ve şiddet olayları sararken bir çiftin açık havada şarap içip sigara keyfi yapması, başka bir kadının ise olayların ortasında koşuya devam etmesi sosyal medyada gündem oldu.

#2
Foto - Ortalık yangın yeri, onlar ise içki aleminde: Sokaktaki vahşete Fransız kaldılar

Paris’te kaydedilen görüntülerde, kimlikleri belirlenen bir kadın ve erkeğin, ünlü Zafer Takı’nın yakınlarında bulunan açık hava kafesinde oturduğu görüldü. Çevrelerinde yangınlar yükselirken çiftin sakin bir şekilde sohbet ettiği, şarap içtiği ve sigara içmeye devam ettiği dikkat çekti.

#3
Foto - Ortalık yangın yeri, onlar ise içki aleminde: Sokaktaki vahşete Fransız kaldılar

Fransa’nın başkentinden gelen bir başka görüntüde ise genç bir kadının, dumanlarla kaplanan sokaklarda koştuğu görüldü. Spor sütyeni ve koşu şortu giyen kadın, çevresinde devam eden olaylara aldırış etmeden ilerledi.Kadın, yanan elektrikli bisikletlerin ve göstericilerin arasından geçerek koşusunu sürdürdü. Görüntüler, ülke genelinde şiddet olaylarının ve yağmaların yaşandığı bir dönemde kaydedildi.

#4
Foto - Ortalık yangın yeri, onlar ise içki aleminde: Sokaktaki vahşete Fransız kaldılar

Fransa’da hafta sonu ülke genelinde meydana gelen şiddet olayları kapsamında yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı. Başkent Paris’te gözaltına alınanların sayısı 855 olarak açıklanırken, güvenlik güçleriyle çatışan gruplar ve lüks mağazalara yönelik yağma girişimleri kamuoyunda endişeye yol açtı. Yaşanan gelişmeler, ülkede kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

#5
Foto - Ortalık yangın yeri, onlar ise içki aleminde: Sokaktaki vahşete Fransız kaldılar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında şiddet olaylarına tepki gösterdi. Macron, olayların arkasında radikal sol grupların ve suç örgütlerinin bulunduğunu savundu. Ancak gelecek yıl görevinden ayrılması beklenen 48 yaşındaki Cumhurbaşkanı’nın, pazartesi günü Orta Doğu’ya üç günlük ziyaret kapsamında ülkeden ayrılması eleştirilere neden oldu. Eleştirenler, ülke genelinde gerginliğin devam ettiği bir dönemde Macron’un yurt dışına çıkmasını, yaşanan sorunlara karşı mesafeli bir tutum olarak değerlendirdi.

#6
Foto - Ortalık yangın yeri, onlar ise içki aleminde: Sokaktaki vahşete Fransız kaldılar

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, pazartesi günü ülkenin çeşitli noktalarında sokağa çıkma yasakları ilan edildiğini duyurdu. Kısıtlamaların başkent Paris’in bazı bölgeleri ile ülkenin ikinci büyük kenti Marsilya’nın belirli kesimlerinde de uygulanacağı bildirildi. Güvenlik önlemlerinin ülke genelinde artırıldığı Fransa’da yetkililer, hafta sonu tırmanan şiddet olaylarının ardından kamu düzenini yeniden tesis etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

#7
Foto - Ortalık yangın yeri, onlar ise içki aleminde: Sokaktaki vahşete Fransız kaldılar

Öte yandan, yangınların ve çatışmaların yaşandığı sokaklarda şarap içip sigara içen bir çiftin yanı sıra koşusuna ara vermeden devam eden bir kadının görüntüleri de dikkat çekti. Gerginliğin sürdüğü ortamda bu kişilerin sakin tavırlarını koruması, olayların ortasında ortaya çıkan sıra dışı görüntüler arasında yer aldı.

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Yorumlar

Mudanyalı

Bizdede insanlar geçim derdi ile boğuşurken, bazıları servetlerini servet katıyorlar. Hemde iktidarın şemsiyesi altında. Resim farklı ama sonuç benzer.
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