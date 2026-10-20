Ortalık yangın yeri, onlar ise içki aleminde: Sokaktaki vahşete Fransız kaldılar
Fransa'da şiddet olayları sürerken bir çiftin açık havada içki ve sigara içmesi, bir başka kadının ise olayların ortasında koşması sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kişinin gözaltına alındığı, mağazaların yağmalandığı, polis şiddetinin tırmandığı, bazı bölgelerde sokağa çıkmanın bile yasaklandığı bir dönemde yaşanan bu rahatlık, “Dünya yansa umurlarında değil”, “Bunlar vahşete Fransız kalmışlar!” yorumlarına yol açtı.