Ortalık yangın yeri, onlar ise içki aleminde: Sokaktaki vahşete Fransız kaldılar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında şiddet olaylarına tepki gösterdi. Macron, olayların arkasında radikal sol grupların ve suç örgütlerinin bulunduğunu savundu. Ancak gelecek yıl görevinden ayrılması beklenen 48 yaşındaki Cumhurbaşkanı’nın, pazartesi günü Orta Doğu’ya üç günlük ziyaret kapsamında ülkeden ayrılması eleştirilere neden oldu. Eleştirenler, ülke genelinde gerginliğin devam ettiği bir dönemde Macron’un yurt dışına çıkmasını, yaşanan sorunlara karşı mesafeli bir tutum olarak değerlendirdi.