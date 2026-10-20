TB2 SİHA almayı planlıyorlardı! Maxime Prevot duyurdu: Türkiye yoksa güvende olmayız

Açıklamada, toplantı kapsamında polis işbirliğine ilişkin yeni bir ikili eylem planı anlaşmasının imzalanacağı duyuruldu. Anlaşmayla, özellikle organize suç ve uluslararası suç ağlarıyla mücadele alanlarında Belçika ve Türkiye polis teşkilatları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Anlaşma, iki ülkenin ulusal sınırları aşan tehditlerle mücadelede daha yakın çalışma yönündeki ortak kararlılığını somut adımlara dönüştürecek." bilgisi verildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen Belçika Güvenlik ve İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Belçika ile Türkiye'nin güvenlik alanında halihazırda yakın işbirliği içinde olduğunu belirterek suç ağlarının giderek daha uluslararası bir nitelik kazanmasıyla polis teşkilatları arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirileceğini ifade etti. Quintin, "Yeni anlaşma, daha hızlı bilgi paylaşımına, uzmanlık alışverişine ve sahada ortak eğitimler düzenlenmesine imkan sağlayacak. Hedefimiz açık: Organize suçla daha hızlı ve daha kararlı mücadele ederek vatandaşlarımızı daha iyi korumak." mesajını verdi. "Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı" Türk tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Belçika tarafından Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Adalet Bakanı Annelies Verlinden, Güvenlik ve İçişleri Bakanı Bernard Quintin ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt'un katılımıyla gerçekleşecek.