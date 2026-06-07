Türk F-16’larında dünyayı sallayan gelişme! HAVELSAN gizli kodları yükledi, ABD’yi afallatacak “ÖZGÜR” yazılım tamam
Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçaklarını tamamen milli ve yerli aviyonik sistemlerle donatarak dışa bağımlılığa darbe vuran ÖZGÜR Projesi’nde, uçakların beyni sayılan Görev Planlama Yazılımı’nın kabul aşaması başarıyla tamamlandı. HAVELSAN tarafından geliştirilen ve TEBER, HGK, SOM, TOLUN gibi milli akıllı mühimmatların koordinatlarını cerrahi hassasiyetle belirleyen devrimsel yazılım, F-16’ların operasyonel yeteneklerini en üst seviyeye taşıdı.