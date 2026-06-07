CHP’nin utanç tarihi ifşa oldu! Tarihçi Mustafa Armağan 90 yıl önceki skandalı patlattı
Tarihçi Mustafa Armağan, CHP’nin tarih sayfalarında gizlenen en büyük skandallardan birini deşifre etti. Cumhuriyet’i kendilerinin kurduğu yalanına sığınan CHP’nin vizyonsuz geçmişine ışık tutan Armağan, 1936 yılında yaşanan kırılmayı anlattı. Dönemin İçişleri Bakanı’nın tek parti diktasıyla CHP Genel Sekreterliği koltuğuna oturtulmasını "Devletin partiye el koyması ve kayyum ataması" olarak niteleyen Armağan, CHP tarihinin halı altına süpürülen skandallarını ve bilinmeyen kirli çarklarını tek tek ifşa etti.