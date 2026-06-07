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CHP’nin utanç tarihi ifşa oldu! Tarihçi Mustafa Armağan 90 yıl önceki skandalı patlattı
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CHP’nin utanç tarihi ifşa oldu! Tarihçi Mustafa Armağan 90 yıl önceki skandalı patlattı

Tarihçi Mustafa Armağan, CHP’nin tarih sayfalarında gizlenen en büyük skandallardan birini deşifre etti. Cumhuriyet’i kendilerinin kurduğu yalanına sığınan CHP’nin vizyonsuz geçmişine ışık tutan Armağan, 1936 yılında yaşanan kırılmayı anlattı. Dönemin İçişleri Bakanı’nın tek parti diktasıyla CHP Genel Sekreterliği koltuğuna oturtulmasını "Devletin partiye el koyması ve kayyum ataması" olarak niteleyen Armağan, CHP tarihinin halı altına süpürülen skandallarını ve bilinmeyen kirli çarklarını tek tek ifşa etti.

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Foto - CHP’nin utanç tarihi ifşa oldu! Tarihçi Mustafa Armağan 90 yıl önceki skandalı patlattı

Tarihçi Mustafa Armağan, 1936 yılında CHP yönetimine atanan "kayyum" sürecini anlattı. CHP’nin "Cumhuriyet'i biz kurduk" şeklindeki tarihi çarpıtmalarını net belgelerle çürüten Armağan, partinin geçmişinde bizzat devlet eliyle nasıl bir boyunduruk altına alındığını çarpıcı örneklerle kirli düzeni deşifre etti.

#2
Foto - CHP’nin utanç tarihi ifşa oldu! Tarihçi Mustafa Armağan 90 yıl önceki skandalı patlattı

CHP'NiN İLK ADI NEYDİ? Mustafa Armağan, programda CHP'nin ilk isminin ne olduğu ve CHP'nin tarihinde kapalı bulunduğu dönem gibi ilginç başlıklarla ilgili bilgiler verdi.

#3
Foto - CHP’nin utanç tarihi ifşa oldu! Tarihçi Mustafa Armağan 90 yıl önceki skandalı patlattı

Armağan, CHP'nin Cumhuriyet'i kuran parti olduğu iddiasının doğru olmadığına da değinerek dönemle ilgili geçiş uygulamaları üzerinden örnekler verdi.

#4
Foto - CHP’nin utanç tarihi ifşa oldu! Tarihçi Mustafa Armağan 90 yıl önceki skandalı patlattı

"1936'DA CHP YÖNETİMİNE ATANDI" Mustafa Armağan, "CHP'ye kayyum atanması" diye söz ettiği 1936 yılında partide yaşanan dönüşümü şöyle anlattı:

#5
Foto - CHP’nin utanç tarihi ifşa oldu! Tarihçi Mustafa Armağan 90 yıl önceki skandalı patlattı

"1936 yılında Recep Peker, CHP'nin genel sekreterliğinden alınarak yerine İçişleri Bakanı Şükrü Kaya atanır. "

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Foto - CHP’nin utanç tarihi ifşa oldu! Tarihçi Mustafa Armağan 90 yıl önceki skandalı patlattı

"İçişleri Bakanı'nın aynı zamanda iktidar partisinin genel sekreteri olması kabul edilemez bir şey. Devlet, 1936 yılının Haziran ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne el koydu."

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