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Dünya
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Türk F-16'ları komşuda havalandı

2020-09-15 16:52:01
Türk F-16'ları komşuda havalandı

Türk F-16 savaş uçakları, Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Gence şehrinde uçuş yaptı.

#1
Foto - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, düzenlenen etkinlikteki uçuşlar Genceliler tarafından büyük ilgi ile takip edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, düzenlenen etkinlikteki uçuşlar Genceliler tarafından büyük ilgi ile takip edildi.

#2
Foto - Genceli vatandaşlar, Türk F-16'larını ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla selamladı.

Genceli vatandaşlar, Türk F-16'larını ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla selamladı.

#3
Foto - Gence şehrinde, Türk F-16'ları, Azerbaycan savaş uçakları ve iki ülkeye ait askeri helikopterler uçuş gerçekleştirdi.

Gence şehrinde, Türk F-16'ları, Azerbaycan savaş uçakları ve iki ülkeye ait askeri helikopterler uçuş gerçekleştirdi.

#4
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

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