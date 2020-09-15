2020-09-15 16:52:01 Türk F-16'ları komşuda havalandı
Türk F-16 savaş uçakları, Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Gence şehrinde uçuş yaptı.
Türk F-16 savaş uçakları, Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Gence şehrinde uçuş yaptı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, düzenlenen etkinlikteki uçuşlar Genceliler tarafından büyük ilgi ile takip edildi.
Genceli vatandaşlar, Türk F-16'larını ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla selamladı.
Gence şehrinde, Türk F-16'ları, Azerbaycan savaş uçakları ve iki ülkeye ait askeri helikopterler uçuş gerçekleştirdi.
İşte o anlar...
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