ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den açıklama
CHP'deki koltuğu kaybedip Yeni Parti'de koltuğa oturan Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılıp katılmayacağına ilişkin açıklama yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
CHP'deki koltuğu kaybedip Yeni Parti'de koltuğa oturan Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılıp katılmayacağına ilişkin açıklama yaptı.
Partisiyle ilk toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Yavaş'ın ilk günden beri kendi yanlarında yürüdüğünü söyledi. Özel, Yavaş'ın siyasi duruşuna ve mevcut birlikteliğe vurgu yaptı.
"MANSUR YAVAŞ'IN YÜRÜYÜŞÜ BELLİDİR"-
Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Mansur Yavaş'ın ilk günden beri bizim yanımızda yürüyüşü bellidir. Duruşu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23