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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den açıklama

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den açıklama

CHP'deki koltuğu kaybedip Yeni Parti'de koltuğa oturan Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılıp katılmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

#1
Foto - ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den açıklama

Partisiyle ilk toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Yavaş'ın ilk günden beri kendi yanlarında yürüdüğünü söyledi. Özel, Yavaş'ın siyasi duruşuna ve mevcut birlikteliğe vurgu yaptı.

#2
Foto - ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den açıklama

"MANSUR YAVAŞ'IN YÜRÜYÜŞÜ BELLİDİR"-

#3
Foto - ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den açıklama

Özel, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den açıklama

"Mansur Yavaş'ın ilk günden beri bizim yanımızda yürüyüşü bellidir. Duruşu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz."

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