Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! İşte dünyanın konuştuğu kahraman kadın
Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya bakan evine yapılan 1 milyon dolarlık astronomik teklifi geri çeviren Ayşe Masluhi, vatanını ve dinini hiçbir bedele satmayacağını söyledi. Bölgedeki Müslüman nüfusu azaltmak amacıyla yürütülen baskılara ve sunulan devasa bütçelere dikkat çeken Masluhi, Mescid-i Aksa'nın sürekli canlı tutulması çağrısında bulunarak Türk halkının verdiği maddi ve manevi desteğe teşekkür etti.