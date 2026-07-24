Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! İşte dünyanın konuştuğu kahraman kadın

"SÜREKLİ FİYAT YÜKSELTİYORLAR" - Evini satması için alıcıların sürekli fiyat yükselttiğini anlatan Masluhi, en büyük hedeflerinin bölgedeki Müslüman nüfusu azaltmak olduğunu vurguladı. Masluhi, "Benim küçücük bir evim var. Bir odası ve mutfağından oluşan mütevazı bir ev. Bu ev için bana tam 1 milyon dolar teklif ettiler. 1 milyon dolar teklifi yapan, Filistin topraklarını gasbeden kişiye nedenini sordum. Bana açıkça şöyle dedi: 'Biz sadece bir yerden başlamak istiyoruz. Bir kez başlarsak gerisi gelir.' Bunu hiç çekinmeden söyledi ama inşallah bugün başlayabilecekleri kimseyi bulamayacaklar. Vatanını satan, dinini de şerefini de ahlakını da satar. İnşallah Allah'a iman eden hiçbir Arap Müslüman dinini ve vatanını satmaz."