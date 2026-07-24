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Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! İşte dünyanın konuştuğu kahraman kadın

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Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! İşte dünyanın konuştuğu kahraman kadın

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya bakan evine yapılan 1 milyon dolarlık astronomik teklifi geri çeviren Ayşe Masluhi, vatanını ve dinini hiçbir bedele satmayacağını söyledi. Bölgedeki Müslüman nüfusu azaltmak amacıyla yürütülen baskılara ve sunulan devasa bütçelere dikkat çeken Masluhi, Mescid-i Aksa'nın sürekli canlı tutulması çağrısında bulunarak Türk halkının verdiği maddi ve manevi desteğe teşekkür etti.

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Foto - Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! İşte dünyanın konuştuğu kahraman kadın

"SÜREKLİ FİYAT YÜKSELTİYORLAR" - Evini satması için alıcıların sürekli fiyat yükselttiğini anlatan Masluhi, en büyük hedeflerinin bölgedeki Müslüman nüfusu azaltmak olduğunu vurguladı. Masluhi, "Benim küçücük bir evim var. Bir odası ve mutfağından oluşan mütevazı bir ev. Bu ev için bana tam 1 milyon dolar teklif ettiler. 1 milyon dolar teklifi yapan, Filistin topraklarını gasbeden kişiye nedenini sordum. Bana açıkça şöyle dedi: 'Biz sadece bir yerden başlamak istiyoruz. Bir kez başlarsak gerisi gelir.' Bunu hiç çekinmeden söyledi ama inşallah bugün başlayabilecekleri kimseyi bulamayacaklar. Vatanını satan, dinini de şerefini de ahlakını da satar. İnşallah Allah'a iman eden hiçbir Arap Müslüman dinini ve vatanını satmaz."

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Foto - Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! İşte dünyanın konuştuğu kahraman kadın

"BÖLGEDEKİ MÜSLÜMAN NÜFUSU AZALTABİLMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR" - Evine yönelik yoğun ilginin bulunduğu bölgenin stratejik öneminden kaynaklandığını belirten Masluhi, "Benim evim Burak Duvarı Meydanı'nın hemen yakınında bulunuyor. Onlar bu duvara 'Ağlama Duvarı' diyor. Orayı kutsal bir dini mekan olarak görüyorlar. Bu nedenle çevresinde Arapların ve Müslümanların yaşamasını istemiyorlar. Bölgedeki Müslüman nüfusu azaltabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Foto - Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! İşte dünyanın konuştuğu kahraman kadın

Masluhi, Filistin topraklarını gasbedenlere ev satın alabilmesi için ciddi mali destek sağlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Bildiğim kadarıyla dünyanın dört bir yanındaki Yahudi Ajansı, özellikle Amerika ve Avrupa'da çok aktif çalışıyor. Çok büyük mali imkanlara sahipler. Filistin topraklarını gasbeden siyonistlere şunu söylüyorlar: 'Fiyatı düşünmeyin. Evi alın, parasını biz ödeyeceğiz.' Bugün siyonist hükümet de Kudüs'te kalan kişilere her türlü desteği sağlıyor. Öncelikle onlara konut veriliyor çünkü insan için en önemli ihtiyaç barınmadır. Ayrıca, geçimlerini sağlayacak aylık maaş da bağlanıyor. Yani rahat bir hayat sürmelerini sağlayacak bütün imkanlar sunuluyor."

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Foto - Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! İşte dünyanın konuştuğu kahraman kadın

MESCİD-İ AKSA İÇİN DESTEK ÇAĞRISI - Kudüs'teki Müslüman varlığının korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Masluhi, Mescid-i Aksa'nın sürekli canlı tutulması gerektiğini belirterek, "Bizim Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'nın çevresinde kalmaya devam etmemiz çok önemlidir. Ben her zaman Allah'tan bunu diliyorum. Kudüs'te yaşayan herkese de sürekli şunu söylüyorum: Mescid-i Aksa'yı sürekli canlı tutmalıyız. Sadece namaz vakitlerinde değil, bu mescit her zaman dolu olmalı. Elhamdülillah bugün çok sayıda insan geliyor ama biz daha da fazlasını istiyoruz. Çünkü onlar her gün içeri soktukları gruplarla Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmeye çalışıyor." dedi.

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Foto - Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! İşte dünyanın konuştuğu kahraman kadın

Masluhi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara da çağrıda bulunarak, Mescid-i Aksa'nın ortak sorumlulukları olduğunu dile getirdi.Türklerin Kudüs'e verdiği desteğe de değinen Masluhi, "Türkler destek konusunda gerçekten büyük sorumluluk üstleniyor. Kimse onları buna zorlamıyor. Bunu tamamen Mescid-i Aksa, Kudüs sevgisinden yapıyorlar. Onlarda buraya karşı güçlü bir aidiyet duygusu var. Hem maddi hem manevi destek veriyorlar." şeklinde konuştu.

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