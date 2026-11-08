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Ermenistan'dan Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken açıklama! 'Rus üssü bile bizi kurtaramaz'

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Ermenistan'dan Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken açıklama! 'Rus üssü bile bizi kurtaramaz'

Ermenistan'dan Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik dikkat çeken mesajlar geldi. Dünya Ermeni Zirvesi'nde konuşan Ermeni siyasetçi Alen Simonyan, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olduğunu vurgulayarak, olası bir çatışmada Rus askeri üssünün bile Ermenistan'ı koruyamayacağını söyledi. Simonyan, ülkesindeki Rusya'ya bağımlı güvenlik anlayışını da sert sözlerle eleştirdi.

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Foto - Ermenistan'dan Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken açıklama! 'Rus üssü bile bizi kurtaramaz'

Ermenistan'da Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin geleceğine yönelik tartışmalar sürerken, Dünya Ermeni Zirvesi 2026'da yapılan açıklamalar gündeme damga vurdu. Ermeni siyasetçi Alen Simonyan, "Barış ve Güvenlik: Bölgesel Değişen Gerçekler" başlıklı panelde Türkiye'nin askeri kapasitesine dikkat çekerek ülkesinin güvenlik politikasında değişikliğe gitmesi gerektiğini belirtti. Türkiye ile ilişkilerin sürekli savaş ihtimali üzerinden değerlendirilmesine karşı çıkan Simonyan, barışın Ermenistan açısından en önemli güvenlik güvencelerinden biri olduğunu vurguladı.

#2
Foto - Ermenistan'dan Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken açıklama! 'Rus üssü bile bizi kurtaramaz'

'TÜRKİYE İSTERSE RUS ÜSSÜ DE BİZİ KURTARAMAZ' Türkiye'nin askeri gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Simonyan, Ermenistan'daki Rus askeri varlığının tek başına güvenlik garantisi olarak görülmesini eleştirdi. Simonyan, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye sınırına 60 kilometre mesafedeyiz ve Türkiye NATO'nun en büyük ordularından birine sahip. Eğer isterlerse ne Rus üssü ne de başka bir şey bizi kurtarabilir."

#3
Foto - Ermenistan'dan Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken açıklama! 'Rus üssü bile bizi kurtaramaz'

'TÜRKLER SALDIRMAK İSTERSE GÜÇLENMEYE VAKİT BULAMAYIZ' Panelde bir katılımcının, Ermenistan'ın önce askeri açıdan güçlenmesi, ardından Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiği yönündeki görüşüne karşı çıkan Simonyan, bu yaklaşımın gerçekçi olmadığını belirtti. Ermeni siyasetçi, şu sözlerle tepki gösterdi: "Eğer Türkler saldırmak isterse zaten güçlenmeye vakit bulamayız, hiçbir şey yapamayız. Bizi 70 yıl boyunca besledikleri o yanılsama var ya, 'Gelin Rus'un kuyruğunu tutalım, yoksa Türk bizi yer' düşüncesinin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur, hiçbir ilgisi yoktur!" Simonyan, ülkesinin güvenliğinin yalnızca başka devletlerin askeri korumasına bağlanamayacağını ifade etti.

#4
Foto - Ermenistan'dan Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken açıklama! 'Rus üssü bile bizi kurtaramaz'

'NEDEN TÜRKLERLE SAVAŞALIM Kİ?' Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin düşmanlık temelinde sürdürülmesini de eleştiren Simonyan, Ermenistan'ın geleceğinin savaş senaryoları üzerine kurulmaması gerektiğini savundu. Simonyan, paneldeki katılımcıya şu soruyu yöneltti: "Kim söyledi Türklerin veya Azerbaycanlıların oturup bizim büyümemizi, büyük bir Ermenistan olmamızı, ardından onlara saldırıp onları yok etmemizi bekleyeceklerini? Neden bu mantığın içinde olmalıyız?"

#5
Foto - Ermenistan'dan Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken açıklama! 'Rus üssü bile bizi kurtaramaz'

Ermenistan'ın savunma kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini ancak asıl hedefin çatışma ihtimalini ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Simonyan, şöyle devam etti: "Ermenistan Cumhuriyeti'ne yapılacak bir saldırı o kadar acı verici olmalı ki buna hiç gerek kalmasın. Daha derin düşünürsek, bence aramızda savaşmak için hiçbir neden olmamalı. Neden Türklerle savaşalım ki?"

#6
Foto - Ermenistan'dan Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken açıklama! 'Rus üssü bile bizi kurtaramaz'

'ÇOCUKLARIMIZA İNTİKAM DEĞİL BARIŞ BIRAKALIM' Geçmişte birbirleriyle uzun yıllar savaşan Fransa ve İngiltere'nin bugün müttefik olduğunu hatırlatan Simonyan, Türkiye ve Azerbaycan ile de benzer bir sürecin yaşanabileceğini dile getirdi. "Fransızlar ve İngilizler yüz yıl boyunca birbirleriyle savaştılar. Şimdi ise müttefikler. Ben bizim de çocuklarımıza intikam değil barış mirası bırakmamızı istiyorum."

#7
Foto - Ermenistan'dan Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken açıklama! 'Rus üssü bile bizi kurtaramaz'

ERMENİSTAN'IN GEÇMİŞ POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ermenistan'ın nüfusunun artmadığını, Azerbaycan nüfusunun ise yaklaşık 10 milyona ulaştığını belirten Simonyan, ülkesindeki siyasi anlayışın sorgulanması gerektiğini ifade etti. "Peki kim suçlu? En azından ben değilim, çünkü şimdi bunu düzeltmeye çalışıyorum. Suçlu olan bizim zihniyetimizdir."

#8
Foto - Ermenistan'dan Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken açıklama! 'Rus üssü bile bizi kurtaramaz'

'DÜNYANIN BİZİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SANMAYIN' Ermenistan'ın uluslararası ilişkilerde gerçekçi bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirten Simonyan, başka ülkelerin Ermenistan'ın sorunlarını kendi önceliklerinin önüne koyacağı düşüncesine de karşı çıktı. "Bütün dünyanın oturup Ermenistan'ın dağlarını, Cermuk'u, kayısımızı ve dudukumuzu düşündüğünü mü sanıyorsunuz?" Ermeni siyasetçi, ülkesinin güvenliğini sağlamak için savaş ihtimalini azaltan politikaların önemine dikkat çekerek şu çağrıda bulundu: "Biz savaşa neden olmamalıyız. En önemli güvenlik garantimiz budur."

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