Ermenistan'dan Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken açıklama! 'Rus üssü bile bizi kurtaramaz'

'TÜRKLER SALDIRMAK İSTERSE GÜÇLENMEYE VAKİT BULAMAYIZ' Panelde bir katılımcının, Ermenistan'ın önce askeri açıdan güçlenmesi, ardından Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiği yönündeki görüşüne karşı çıkan Simonyan, bu yaklaşımın gerçekçi olmadığını belirtti. Ermeni siyasetçi, şu sözlerle tepki gösterdi: "Eğer Türkler saldırmak isterse zaten güçlenmeye vakit bulamayız, hiçbir şey yapamayız. Bizi 70 yıl boyunca besledikleri o yanılsama var ya, 'Gelin Rus'un kuyruğunu tutalım, yoksa Türk bizi yer' düşüncesinin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur, hiçbir ilgisi yoktur!" Simonyan, ülkesinin güvenliğinin yalnızca başka devletlerin askeri korumasına bağlanamayacağını ifade etti.