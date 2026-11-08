Ermenistan'dan Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken açıklama! 'Rus üssü bile bizi kurtaramaz'
Ermenistan'dan Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik dikkat çeken mesajlar geldi. Dünya Ermeni Zirvesi'nde konuşan Ermeni siyasetçi Alen Simonyan, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olduğunu vurgulayarak, olası bir çatışmada Rus askeri üssünün bile Ermenistan'ı koruyamayacağını söyledi. Simonyan, ülkesindeki Rusya'ya bağımlı güvenlik anlayışını da sert sözlerle eleştirdi.