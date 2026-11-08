Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti
Radford Üniversitesi Seri Katil Bilgi Merkezi (SKIC) tarafından dünya genelinde yakalanan fail verileri esas alınarak hazırlanan istatistikler, ülkelerin seri katil haritasını ve aradaki uçurumu gözler önüne serdi. Türkiye'de 1960'lardan bu yana kayıtlara geçen 10'dan fazla seri katil bulunurken, listenin birinci sırasına binlerce dehşet verici vakayla ve ezici bir farkla ABD yerleşerek dünya kamuoyunun tüylerini ürpertti.