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Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

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Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

Radford Üniversitesi Seri Katil Bilgi Merkezi (SKIC) tarafından dünya genelinde yakalanan fail verileri esas alınarak hazırlanan istatistikler, ülkelerin seri katil haritasını ve aradaki uçurumu gözler önüne serdi. Türkiye'de 1960'lardan bu yana kayıtlara geçen 10'dan fazla seri katil bulunurken, listenin birinci sırasına binlerce dehşet verici vakayla ve ezici bir farkla ABD yerleşerek dünya kamuoyunun tüylerini ürpertti.

#1
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

Radford Üniversitesi Seri Katil Bilgi Merkezi (SKIC) tarafından yakalanan fail verilerine dayanarak paylaşılan küresel istatistikler, dünya genelinde en çok seri katilin tespit edildiği ülkeleri gözler önüne sererek aralarındaki uçurumlarla dikkat çekti. Peki hangi ülkede kaç tane seri katil var? Türkiye'nin seri katil sayısı kaç? İşte detaylar...

#2
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

FİNLANDİYA

#3
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

YENİ ZELANDA

#4
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

PAKİSTAN

#5
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

GÜNEY KORE

#6
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

YUNANİSTAN

#7
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

UKRAYNA

#8
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

KENYA

#9
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

TAYLAND

#10
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

İRAN

#11
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

NİJERYA

#12
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

ARJANTİN

#13
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

İSVEÇ

#14
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

TÜRKİYE

#15
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

ÇEKYA

#16
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

BELÇİKA

#17
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

HOLLANDA

#18
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

AVUSTURYA

#19
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

KOLOMBİYA

#20
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

İSPANYA

#21
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

MACARİSTAN

#22
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

POLONYA

#23
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

BREZİLYA

#24
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

MEKSİKA

#25
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

ÇİN

#26
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

FRANSA

#27
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

AVUSTRALYA

#28
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

İTALYA

#29
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

ALMANYA

#30
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

KANADA

#31
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

GÜNEY AFRİKA

#32
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

HİNDİSTAN

#33
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

JAPONYA

#34
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

RUSYA

#35
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

BİRLEŞİK KRALLIK

#36
Foto - Hangi ülkede kaç seri katil var? Türkiye’deki sayı korkuttu, ABD listeyi tarumar etti

ABD

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