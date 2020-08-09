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2020-08-09 14:12:18
"Türk ekonomisi bitti" edebiyatı yapan Portakal'ın o fotoğrafları olay oldu

Türkiye’de de faaliyet yürüten ABD menşeli FOX TV’nin ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın sürekli, “Türk ekonomisi battı” edebiyatı yaptığı halde yaşadığı lüks hayatı tepkilere neden oluyor. Milyonluk yatından fotoğraflar paylaşarak yaşadığı zengin hayatını adeta insanların gözüne sokan Portakal, aynı zamanda verileri subjektif değerlendirerek ekonominin daha da kötüleşebileceği algısı oluşturmaya çalışıyor.

#1
Foto - ABD’li İslam düşmanı FOX News’in Türkiye’deki uzantısı olan televizyon kanalında ana haber sunan Fatih Portakal, yayınlarında ve sosyal medya hesabında sürekli ekonominin bittiği yalanını ortaya atıyor. Portakal, ekonomik bir kriz olduğunu ileri sürerek, durumun daha da kötüleşebileceği imalarında bulunuyor.

ABD’li İslam düşmanı FOX News’in Türkiye’deki uzantısı olan televizyon kanalında ana haber sunan Fatih Portakal, yayınlarında ve sosyal medya hesabında sürekli ekonominin bittiği yalanını ortaya atıyor. Portakal, ekonomik bir kriz olduğunu ileri sürerek, durumun daha da kötüleşebileceği imalarında bulunuyor.

#2
Foto - Tüm bunlarla birlikte Portakal’un lüks yaşantısını insanların gözüne sokması büyük tepkilere neden oluyor.

Tüm bunlarla birlikte Portakal’un lüks yaşantısını insanların gözüne sokması büyük tepkilere neden oluyor.

#3
Foto - Vatandaşlar, Portakal’ın lüks yaşam tarzını eleştirmiyor, bu yaşantısına rağmen herkesin açlık içinde olduğu imalarında bulunmasına tepki gösteriyor.

Vatandaşlar, Portakal’ın lüks yaşam tarzını eleştirmiyor, bu yaşantısına rağmen herkesin açlık içinde olduğu imalarında bulunmasına tepki gösteriyor.

#4
Foto - İşte Fatih Portakal'ın tepki çeken fotoğrafları...

İşte Fatih Portakal'ın tepki çeken fotoğrafları...

#5
Foto - İşte Portakal'ın tepki çeken fotoğrafları...

İşte Portakal'ın tepki çeken fotoğrafları...

#6
Foto - İşte Portakal'ın tepki çeken fotoğrafları...

İşte Portakal'ın tepki çeken fotoğrafları...

#7
Foto - Portakal'ın bu ikiyüzlü davranışına tepki gösteren Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin,

Portakal'ın bu ikiyüzlü davranışına tepki gösteren Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, "Durum gerçekten çok kötü Adamcağız yoksulluktan 3 aydır denizde yaşıyor. Karaya adım atmıyor anlayın yani... Denizden çıkanla karnını doyuruyor garibim. Böyle yoksulluk görülmedi!" diye yazdı.

#8
Foto - Portakal'a tepki gösteren bir vatandaş,

Portakal'a tepki gösteren bir vatandaş, "Bu ülkede yoksulluk üzerinden prim yapıp da lüks hayat yaşayanları, Allah gerçekten yoksul bıraksın. Allah büyüktür." diyerek eleştirisini dile getirdi.

#9
Foto - Bir vatandaşın,

Bir vatandaşın, "Yoksulluktan kendini teknenin direğine asmış abi adam haksızlık etme" şeklinde konuya dair esprili bir eleştiri yaptığı görüldü.

#10
Foto - Zeynep isimli bir Twitter kullanıcı ise,

Zeynep isimli bir Twitter kullanıcı ise, "Üstlerine giyecek kıyafetleri bile yok insanların" diyerek Portakal'ı ti'ye aldı.

#11
Foto -

"Gürsel Tekin ülkemizdeki tüm çaycıların rol modeli, çaycılığa başlama sebebi, hatta bazıları onun gibi haram yoldan da olsa zengin olmak istiyor."

#12
Foto -

"Türkiye'de zengin olmanın kuralı; hedef saptırma, geçmişte memleket batarken, bankalar soyulurken, faiz, döviz, enflasyon... Binler yüzler hanelerinde gezerken... medya, fırıncı ve haşere operasyonu yapıyordu. Halkın derdi, sorunu bunların hiç umurunda olmadı."

#13
Foto -

"Yardım kampanyası falan açsak! Yazık ya."

#14
Foto - Sahi bu yatlar, katlar, villalar niye kendini halkçı olarak tanıtanlarda var, 50 yıldır çözemedim. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz, teşekkürler.

Sahi bu yatlar, katlar, villalar niye kendini halkçı olarak tanıtanlarda var, 50 yıldır çözemedim. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz, teşekkürler.

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