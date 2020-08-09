2020-08-09 14:12:18 "Türk ekonomisi bitti" edebiyatı yapan Portakal'ın o fotoğrafları olay oldu
Türkiye’de de faaliyet yürüten ABD menşeli FOX TV’nin ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın sürekli, “Türk ekonomisi battı” edebiyatı yaptığı halde yaşadığı lüks hayatı tepkilere neden oluyor. Milyonluk yatından fotoğraflar paylaşarak yaşadığı zengin hayatını adeta insanların gözüne sokan Portakal, aynı zamanda verileri subjektif değerlendirerek ekonominin daha da kötüleşebileceği algısı oluşturmaya çalışıyor.