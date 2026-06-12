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#1
Foto - Türk düşmanı Kardashian'dan 'hadi inşallah' dedirten çıkış: İçimde Türkiye kazanacak diye bir his var

Lüks yaşam tarzlarıyla televizyon dünyasında tanınan Türk düşmanlığı ile Türk halkına sarf ettiği sözlerle bilinen ünlü isimlerinden Kim Kardashian’ın A Milli Takım için söylediği sözler viral oldu.

#2
Foto - Türk düşmanı Kardashian'dan 'hadi inşallah' dedirten çıkış: İçimde Türkiye kazanacak diye bir his var

Dünyanın en tanınmış isimlerinden olan 2026 FİFA Dünya Kupası hakkında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kardashian, Türkiye’nin turnuvaya katılmasına ilişkin şaşırtan bir yorumda bulundu.

#3
Foto - Türk düşmanı Kardashian'dan 'hadi inşallah' dedirten çıkış: İçimde Türkiye kazanacak diye bir his var

Ünlü isim Türkiye’nin dünya kupasını kazanacağını hissettiğini belirterek, " Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanacağına dair bir hissim var" dedi.

#4
Foto - Türk düşmanı Kardashian'dan 'hadi inşallah' dedirten çıkış: İçimde Türkiye kazanacak diye bir his var

Kardashian’ın sözleri kısa sürede Türkiye’de ve dünya futbol camiasında yer alırken Türkiye’nin yeşil sahalardaki performansı da bir hayli merak ediliyor.

#5
Foto - Türk düşmanı Kardashian'dan 'hadi inşallah' dedirten çıkış: İçimde Türkiye kazanacak diye bir his var

Tüm dünyada gözler Amerika’daki Dünya Kupası maçlarına çevrilirken Kardashian’ın açıklaması sonrası ise milyonlarca futbolseverler de Türk futbolcuları yakından takip etmeye başladı.

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Yorumlar

Şan

Nasıl ünlü oldu yahudi lobisinden espeyin adasından biraz kaldı sonra meşhur oldu elbette ahde vefa ödeyecek sonra iftira gelsin teklifler

Dertli

Hadi canim..ironi yapmış olmasın..
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