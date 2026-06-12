Türk düşmanı Kardashian'dan 'hadi inşallah' dedirten çıkış: İçimde Türkiye kazanacak diye bir his var
Türkiye'ye sözde Ermeni soykırımı konusunda iftiralar atan Kim Kardashian'ın Dünya Kupası'na ilişkin yaptığı tahmin gündem oldu.
Türkiye'ye sözde Ermeni soykırımı konusunda iftiralar atan Kim Kardashian'ın Dünya Kupası'na ilişkin yaptığı tahmin gündem oldu.
Lüks yaşam tarzlarıyla televizyon dünyasında tanınan Türk düşmanlığı ile Türk halkına sarf ettiği sözlerle bilinen ünlü isimlerinden Kim Kardashian’ın A Milli Takım için söylediği sözler viral oldu.
Dünyanın en tanınmış isimlerinden olan 2026 FİFA Dünya Kupası hakkında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kardashian, Türkiye’nin turnuvaya katılmasına ilişkin şaşırtan bir yorumda bulundu.
Ünlü isim Türkiye’nin dünya kupasını kazanacağını hissettiğini belirterek, " Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanacağına dair bir hissim var" dedi.
Kardashian’ın sözleri kısa sürede Türkiye’de ve dünya futbol camiasında yer alırken Türkiye’nin yeşil sahalardaki performansı da bir hayli merak ediliyor.
Tüm dünyada gözler Amerika’daki Dünya Kupası maçlarına çevrilirken Kardashian’ın açıklaması sonrası ise milyonlarca futbolseverler de Türk futbolcuları yakından takip etmeye başladı.
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