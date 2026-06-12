  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte dikkat edilecek hususlar: Çocuklu ailelere yaz uyarısı Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme: Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi ‘Bize hasta adam diyenler bizden medet umar hale geldi’ Türk mutfağının vazgeçilmezi: Tok tutan asırlık lezzet... Şekerden kalbe tam koruma sağlayan meyvelerden 4 bin yıllık kil tablet, çamur zarfta böyle korunuyor 130 yıl görülmemişti: Emektar kapıcı dolaşırken buldu! Teröristler saldırdı: Peş peşe patlamalar! Neyse ki korkulan olmadı Dev yatırımda sıcak gelişme: Fransızlar Türkiye'de üretip kamuoyuna açıkladı
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
İşte dikkat edilecek hususlar: Çocuklu ailelere yaz uyarısı
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
DHA Giriş Tarihi:

İşte dikkat edilecek hususlar: Çocuklu ailelere yaz uyarısı

Yaz mevsimiyle birlikte çocuklarda görülen enfeksiyon hastalıklarının türü ve sıklığında değişim yaşandığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Karaaslan, ailelerin özellikle hijyen ve su kaynaklı risklere karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. “Yaz aylarında çocuklarda özellikle ishal ve kusma ile seyreden bağırsak enfeksiyonları, enterovirüslere bağlı el-ayak-ağız hastalığı, temiz olmayan deniz ve havuz suyu kaynaklı cilt, göz, kulak ve idrar yolu enfeksiyonları ile böcek ve kene kaynaklı enfeksiyonlar daha sık görülmektedir” dedi.

#1
Foto - İşte dikkat edilecek hususlar: Çocuklu ailelere yaz uyarısı

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, çocukların daha fazla açık alanda vakit geçirmesi, havuz ve deniz kullanımının yaygınlaşması bazı enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığını artırıyor. Özellikle bağırsak enfeksiyonları, el-ayak-ağız hastalığı, havuz kaynaklı enfeksiyonlar ve böcek-kene temasıyla gelişen hastalıklar yaz döneminde çocuklarda daha sık karşımıza çıkıyor. İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Karaaslan, yaz aylarında çocuklarda sık görülen enfeksiyonlar ve bunlardan korunmak için ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. Yaz döneminde bazı enfeksiyonların belirgin şekilde arttığını söyleyen Uzm. Dr. Karaaslan, “Yaz aylarında çocuklarda özellikle ishal ve kusma ile seyreden bağırsak enfeksiyonları, enterovirüslere bağlı el-ayak-ağız hastalığı, temiz olmayan deniz ve havuz suyu kaynaklı cilt, göz, kulak ve idrar yolu enfeksiyonları ile böcek ve kene kaynaklı enfeksiyonlar daha sık görülmektedir” diye konuştu. Sıcak havaların doğrudan bağışıklık sistemini bozmadığını ancak bazı dolaylı etkiler oluşturabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Karaaslan, “Sıcak hava doğrudan bağışıklık sistemini zayıflatmaz. Ancak sıvı kaybı, düzensiz beslenme, yetersiz uyku ve aşırı güneş maruziyeti çocukların enfeksiyonlara karşı direncini azaltabilmektedir” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - İşte dikkat edilecek hususlar: Çocuklu ailelere yaz uyarısı

YAZ İSHALLERİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ HİJYEN EKSİKLİĞİ: Yaz aylarında sık görülen ishallerin nedenlerine değinen Uzm. Dr. Karaaslan, “Yüksek sıcaklıklar mikroorganizmaların gıdalarda daha hızlı çoğalmasına neden olur. Mikroorganizmalarla kontamine olmuş yiyeceklerin tüketilmesi, hijyen kurallarına yeterince uyulmaması ve temiz olmayan havuz ya da deniz suyunun yutulması yaz ishallerinin artmasına yol açmaktadır” dedi.

#3
Foto - İşte dikkat edilecek hususlar: Çocuklu ailelere yaz uyarısı

AÇIKTA SATILAN YİYECEKLER GIDA ZEHİRLENMESİNE YOL AÇABİLİR: Yaz aylarında açıkta satılan yiyecek ve içeceklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Karaaslan, “Özellikle sıcak havanın etkisiyle açıkta satılan yiyeceklerin bakteri, virüs ve parazitlerle kontamine olma ihtimali artmaktadır. Sütlü tatlılar, dondurma, et ürünleri ve uzun süre bekletilmiş yiyeceklerin tüketilmesi çocuklarda gıda zehirlenmelerine yol açabilmektedir” diye konuştu.

#4
Foto - İşte dikkat edilecek hususlar: Çocuklu ailelere yaz uyarısı

HAVUZ VE DENİZ ENFEKSİYONLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI: Yaz tatillerinde havuz ve deniz kullanımının enfeksiyon riskini artırabildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Karaaslan, “Havuz ve deniz kaynaklı enfeksiyonlar genellikle suyun yutulmasına bağlı gastroenteritler ve temas sonucu gelişen cilt, göz ve kulak enfeksiyonlarıdır. Ayrıca kirli havuz ve deniz suyu teması, ıslak mayoların uzun süre çocukların üzerinde kalması da idrar yolu enfeksiyonlarında artışa neden olabilmektedir” ifadelerini kullandı. Korunmak için bazı basit önlemlerin yeterli olabileceğini belirten Uzm. Dr. Karaaslan, şu bilgileri paylaştı: “Kirli olduğu düşünülen deniz ve havuzlarda yüzülmemeli, mümkün olduğunca su yutulmamalı, yüzme sonrası duş alınmalı ve kulaklar iyice kurulanmalıdır. Ayrıca ıslak deniz kıyafetleriyle uzun süre durulmamalı mümkün olan en kısa sürede kıyafetler değiştirilmelidir” diye konuştu. Yaz enfeksiyonlarında görülen belirtilerin enfeksiyonun türüne göre farklılık gösterebildiğini kaydeden Uzm. Dr. Karaaslan, “Çocuklarda ateş, ishal, kusma, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, cilt döküntüleri, boğaz ağrısı, kulak ağrısı ve gözlerde kızarıklık gibi belirtiler sık görülmektedir” dedi. Bebekler ve küçük çocuklarda sıvı kaybının çok daha hızlı gelişebildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Karaaslan, “Yetersiz sıvı alımı ve uzun süren ishal-kusma durumlarında ciddi sıvı kayıpları oluşabilir. Ağız kuruluğu, gözlerde çöküklük, idrar miktarında azalma, aşırı uyku hali ve bilinç değişikliği önemli tehlike işaretleridir” diye konuştu.

#5
Foto - İşte dikkat edilecek hususlar: Çocuklu ailelere yaz uyarısı

TEMİZLENMEYEN KLİMALAR ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRABİLİR: Klima kullanımının bazı durumlarda enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Karaaslan, “Düzenli temizlenmeyen klimaların filtre ve su sistemlerinde mikroorganizmalar birikebilir. Bu durum özellikle solunum yolu enfeksiyonları açısından risk oluşturur. Ayrıca klimaların oluşturduğu kuru hava, çocuklarda burun ve boğaz mukozasını tahriş ederek enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İşte dikkat edilecek hususlar: Çocuklu ailelere yaz uyarısı

KORUNMANIN TEMELİNDE HİJYEN VE YETERLİ SIVI TÜKETİMİ VAR: Ailelere önemli önerilerde bulunan Uzm. Dr. Karaaslan, şunları söyledi: “El hijyenine dikkat edilmeli, güvenilir gıda ve içme suyu tercih edilmeli, açıkta satılan ürünlerden kaçınılmalı ve çocukların yeterli sıvı tüketmesi sağlanmalıdır. Havuz hijyenine dikkat edilmesi ve rutin aşıların eksiksiz yaptırılması da enfeksiyonlardan korunmada büyük önem taşımaktadır” dedi. Bazı durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Karaaslan, “Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda yüksek ateş, ateşin uzun sürmesi, havale geçirilmesi, nefes darlığı, bilinç değişikliği, yeterli sıvı alamama, şiddetli kusma ve ishal nedeniyle gelişen mukozalarda kuruluk ve göz kürelerinde çöküklük gibi aşırı sıvı kaybı belirtileri ve vücutta yaygın cilt döküntülerinin olması durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Irmak Öğretmen’in ölümündeki şok iddialar tek tek araştırılıyor: Savcılık soruşturmayı derinleştirdi!
Gündem

Irmak Öğretmen’in ölümündeki şok iddialar tek tek araştırılıyor: Savcılık soruşturmayı derinleştirdi!

Ağrı’da 7 Haziran’da evinde iple asılmış vaziyette ölü bulunan 28 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan ile ilgili başlayan soruşturmada tüm..
Dilipak yazdı: Riba!
Aktüel

Dilipak yazdı: Riba!

Abdurrahman Dilipak Mirat Haber'de yazdı: İşe, bakar mısınız, dünyada en çok banka faizi veren ülkeler arasında Türkiye ikinci olmuş! Riba’..
Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek
Gündem

Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek

Gazze’de masum canlara kıymaya devam eden Siyonist İsrail‘e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Kan kokusu almış köpek balığı misali coğraf..
Üsküdar’dan sonra bir skandal da Çengelköy’de… Bu hatadan hemen dönün!
Gündem

Üsküdar’dan sonra bir skandal da Çengelköy’de… Bu hatadan hemen dönün!

Daha Üsküdar Kandilli Camisi’nin yanı başına açılan içkili mekanın yankıları sürerken benzer bir skandal da Çengelköy’de patlak verdi. Çenge..
Haydut Trump'tan dünyayı tedirgin eden tehdit: "Yakın zamanda ele geçireceğiz"
Dünya

Haydut Trump'tan dünyayı tedirgin eden tehdit: "Yakın zamanda ele geçireceğiz"

ABD’nin küresel zorba başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı alçakça paylaşımla Orta Doğu’yu kan gölüne çevirme niyetini bir kez dah..
Bir hışımla istifa ettiler şimdi kıvranıyorlar! Emir: "Hem PM, hem de MYK resmen düşmüştür kurultay zorunludur"
Gündem

Bir hışımla istifa ettiler şimdi kıvranıyorlar! Emir: “Hem PM, hem de MYK resmen düşmüştür kurultay zorunludur”

Kılıçdaroğlu yönetimini kurultaya götürmek için bir hışımla istifa eden Özel’ciler yaptıkları stratejik hatayı anlayınca adeta yalvarmaya ba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23