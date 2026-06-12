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İşte dikkat edilecek hususlar: Çocuklu ailelere yaz uyarısı Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme: Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi ‘Bize hasta adam diyenler bizden medet umar hale geldi’ Türk mutfağının vazgeçilmezi: Tok tutan asırlık lezzet... Şekerden kalbe tam koruma sağlayan meyvelerden 4 bin yıllık kil tablet, çamur zarfta böyle korunuyor 130 yıl görülmemişti: Emektar kapıcı dolaşırken buldu! Teröristler saldırdı: Peş peşe patlamalar! Neyse ki korkulan olmadı Dev yatırımda sıcak gelişme: Fransızlar Türkiye'de üretip kamuoyuna açıkladı
#1
Foto - Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi

GDH'de yer alan habere göre, Türk havacılığı, tarihi bir gösteri uçuşuna sahne oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Yıldızları'nın 8'li koluna iki adet HÜRJET'in katılmasıyla Türkiye'de ilk kez 10 uçağın aynı kol düzeninde uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

#2
Foto - Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi

SSB tarafından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızlarımızın 8'li koluna katılan 2 HÜRJET ile Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakla kol uçuşu icra edildi." ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi

Açıklamada ayrıca, "Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen HÜRJET'in Türk Yıldızlarımızla aynı semada süzülmesi; mühendisliğimizin ve havacılıkta ulaştığımız seviyenin gökyüzündeki imzasıdır." denildi.

#4
Foto - Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, yalnızca jet eğitim uçağı olarak değil, farklı görev konseptlerine uyarlanabilecek bir platform olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi

Bu kapsamda HÜRJET'in deniz konuşlu versiyonu için de çalışmalar başlatıldı. "Mavi Vatan" konsepti doğrultusunda geliştirilecek varyantın, gelecekte uçak gemileri ve kısa pistli deniz platformlarından operasyon icra edebilmesi hedefleniyor.

#6
Foto - Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi

Deniz konuşlu versiyonda güçlendirilmiş iniş takımları, yapısal iyileştirmeler ve güverte operasyonları için yakalama kancası gibi sistemlerin yer alması planlanıyor. Platformun aynı zamanda tuzlu su ve yüksek nem koşullarına karşı özel koruma çözümleriyle donatılması öngörülüyor.

#7
Foto - Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi

HÜRJET, uluslararası pazarda da önemli bir başarıya imza attı. Türkiye ile İspanya arasında imzalanan anlaşma kapsamında HÜRJET'in İspanyol Hava Kuvvetleri envanterine girmesi kararlaştırıldı.

#8
Foto - Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi

Airbus ile yürütülen program kapsamında ilk teslimatların 2028 yılında başlaması, uçakların 2029-2030 döneminde eğitim faaliyetlerinde kullanılmaya başlanması ve 2030-2035 yılları arasında toplam 30 HÜRJET'in İspanya envanterine katılması planlanıyor.

#9
Foto - Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün itibariyle bütün dünyaya bu anlaşmayı duyuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

#10
Foto - Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi

HÜRJET programında son dönemde dikkat çeken bir diğer gelişme ise motor alanında yaşandı. TUSAŞ ile GE Aerospace arasında HÜRJET'te kullanılan F404 motorlarına ilişkin yeni bir anlaşma imzalandı.

#11
Foto - Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, söz konusu anlaşmanın program açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "GE Aerospace ile uzun yıllara dayanan işbirliğimiz, HÜRJET'in modern, güvenilir ve küresel ölçekte rekabetçi bir eğitim platformu olarak başarısını destekleyen kritik itki kabiliyetlerini sağlamaya devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

#12
Foto - Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi

Türk Yıldızları ile gerçekleştirilen 10 uçaklı kol uçuşu, HÜRJET'in hem Türk Hava Kuvvetleri hem de Türkiye'nin havacılık sanayisi açısından ulaştığı seviyeyi gözler önüne sererken, platformun gelecekteki ihracat ve yeni varyant projeleriyle daha geniş bir kullanım alanına ulaşması bekleniyor.

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