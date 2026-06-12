Türk Yıldızları ile gerçekleştirilen 10 uçaklı kol uçuşu, HÜRJET'in hem Türk Hava Kuvvetleri hem de Türkiye'nin havacılık sanayisi açısından ulaştığı seviyeyi gözler önüne sererken, platformun gelecekteki ihracat ve yeni varyant projeleriyle daha geniş bir kullanım alanına ulaşması bekleniyor.