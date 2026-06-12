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#1
Foto - Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:

Fenerbahçe'nin resmen 35. başkanı olan ve mazbatasını Şekip Mosturoğlu'nun elinden alan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör seçiminde ne yapacağı ise büyük bir muammaya dönüştü.

#2
Foto - Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:

Daha önce Aykut Kocaman ismi üzerinden sürdürülen bir takım PR çalışmaları geçtiğimiz günlerde kulüp tarafından gelen yalanlama sonrası taraftarların endişeli bekleyişleri sürüyor.

#3
Foto - Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:

Futbol kamuoyu ise, Aykut Kocaman olmayacaksa kim teknik direktör olacak sorularını sormaya başladı: İşte kulislerde dolaşan Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

#4
Foto - Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:

Pep Guardiola

#5
Foto - Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:

İsmail Kartal

#6
Foto - Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:

Volkan Demirel

#7
Foto - Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:

Tuncay Şanlı

#8
Foto - Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:

Jorge Jesus

#9
Foto - Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:

Gökhan Gönül

#10
Foto - Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:

Ersun Yanal

#11
Foto - Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:

Antonio Conte

#12
Foto - Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:

Sergen Yalçın

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