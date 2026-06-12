Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın mazbatayı aldıktan sonra göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman'daki belirsizlik hala devam ediyor.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın mazbatayı aldıktan sonra göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman'daki belirsizlik hala devam ediyor.
Fenerbahçe'nin resmen 35. başkanı olan ve mazbatasını Şekip Mosturoğlu'nun elinden alan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör seçiminde ne yapacağı ise büyük bir muammaya dönüştü.
Daha önce Aykut Kocaman ismi üzerinden sürdürülen bir takım PR çalışmaları geçtiğimiz günlerde kulüp tarafından gelen yalanlama sonrası taraftarların endişeli bekleyişleri sürüyor.
Futbol kamuoyu ise, Aykut Kocaman olmayacaksa kim teknik direktör olacak sorularını sormaya başladı: İşte kulislerde dolaşan Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...
Pep Guardiola
İsmail Kartal
Volkan Demirel
Tuncay Şanlı
Jorge Jesus
Gökhan Gönül
Ersun Yanal
Antonio Conte
Sergen Yalçın
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