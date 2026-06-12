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Gökyüzünde bir ilk: SSB duyurdu, Hürjet'ten tarihi haber az önce geldi ‘Bize hasta adam diyenler bizden medet umar hale geldi’ Türk mutfağının vazgeçilmezi: Tok tutan asırlık lezzet... Şekerden kalbe tam koruma sağlayan meyvelerden 4 bin yıllık kil tablet, çamur zarfta böyle korunuyor 130 yıl görülmemişti: Emektar kapıcı dolaşırken buldu! Teröristler saldırdı: Peş peşe patlamalar! Neyse ki korkulan olmadı Dev yatırımda sıcak gelişme: Fransızlar Türkiye'de üretip kamuoyuna açıkladı Karpuzda Siirt adımı: Örtü altı turfanda karpuz yetiştiriciliği Yoldurağı Köyü kemal kızılkaya Ormanda yürüyüş yaparken buldu! Değeri 15 milyon liradan fazla!
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Türk mutfağının vazgeçilmezi: Tok tutan asırlık lezzet... Şekerden kalbe tam koruma sağlayan meyvelerden
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Türk mutfağının vazgeçilmezi: Tok tutan asırlık lezzet... Şekerden kalbe tam koruma sağlayan meyvelerden

Türk mutfağını da etkileyen bir ve asırlardır sofralara lezzet katan avokado, yüksek lif oranı ve sağlıklı tekli doymamış yağ asitleri sayesinde mideyi geç terk ederek uzun süre tok kalmanızı sağlar. 30 yıllık son çalışmalarından çıkan kritik ilişki: Avokado tüketimi ile kalp sağlığında katkısını ortaya koydu.

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Foto - Türk mutfağının vazgeçilmezi: Tok tutan asırlık lezzet... Şekerden kalbe tam koruma sağlayan meyvelerden

Avokado çoğu kişi tarafından sebze olarak bilinse de botanik açıdan bir meyve olan avokado, içerdiği sağlıklı yağlar, lif ve mineraller sayesinde son yıllarda bilim insanlarının da yakından incelediği gıdalar arasında yer alıyor.

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Foto - Türk mutfağının vazgeçilmezi: Tok tutan asırlık lezzet... Şekerden kalbe tam koruma sağlayan meyvelerden

Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve 111 binden fazla kişinin verilerinin yaklaşık 30 yıl boyunca takip edildiği çalışma, avokado tüketimi ile kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Araştırmaya göre haftada en az iki porsiyon avokado tüketen bireylerde kardiyovasküler hastalık riskinin yüzde 16, koroner kalp hastalığı riskinin ise yüzde 21 daha düşük olduğu belirlendi. Bilim insanları ayrıca günlük beslenmede tereyağı, margarin ve işlenmiş et gibi doymuş yağ kaynaklarının yerine avokado tercih edilmesinin kalp hastalığı riskini azaltabileceğini vurguladı.

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Foto - Türk mutfağının vazgeçilmezi: Tok tutan asırlık lezzet... Şekerden kalbe tam koruma sağlayan meyvelerden

Son yıllarda özellikle Z kuşak ile birlikte Türk mutfağını da etkileyen bir meyvedir. Evde bile üretilebilen bir meyvedir. Kardiyoloji uzmanları, avokadonun en önemli özelliklerinden birinin yüksek potasyum içeriği olduğunu belirtiyor. Yaklaşık yarım avokado, 500 miligrama yakın potasyum sağlayabiliyor. Potasyum, vücutta sodyumun etkisini dengeleyerek kan basıncının kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor. Avokado, bitki sterolleri açısından da zengin bir besin olarak öne çıkıyor. Bu bileşenler, bağırsaklarda kolesterol emilimini azaltmaya yardımcı olarak kan lipidlerinin dengelenmesine katkı sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra avokadonun içerdiği tekli doymamış yağ asitlerinin büyük kısmını oluşturan oleik asit, zeytinyağında bulunan sağlıklı yağlarla benzer özellikler taşıyor ve kalp dostu beslenme modellerinde önemli bir yere sahip bulunuyor.

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Foto - Türk mutfağının vazgeçilmezi: Tok tutan asırlık lezzet... Şekerden kalbe tam koruma sağlayan meyvelerden

Araştırmalar, avokadonun yalnızca kalp sağlığı açısından değil, kan şekeri kontrolü konusunda da fayda sağlayabileceğini gösteriyor. 6 binden fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, düzenli avokado tüketen bireylerde Tip 2 diyabet riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi. Özellikle prediyabet olarak adlandırılan yüksek risk grubundaki kişilerde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Uzmanlara göre avokadonun yüksek lif içeriği ve sağlıklı yağ yapısı, sindirimi yavaşlatarak kan şekerindeki ani yükselişlerin önüne geçmeye yardımcı oluyor. Beslenme uzmanları, avokadonun sağlıklı bir besin olmasına rağmen yüksek enerji içeriğine sahip olduğunu hatırlatıyor. Yaklaşık yarım avokado 160 kalori ve 15 gram yağ içeriyor. Bu nedenle uzmanlar, avokadonun mevcut beslenme düzenine ek bir gıda olarak değil; tereyağı, margarin, mayonez gibi doymuş yağ kaynaklarının yerine tercih edilmesinin daha doğru bir yaklaşım olduğunu belirtiyor. Sağlıklı beslenmenin temelinde tek bir "mucize besin" değil, dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme düzeninin yer aldığı da özellikle vurgulanıyor. Türkiye'de avokado üretimi, özellikle Akdeniz Bölgesi'nde (başta Antalya olmak üzere Mersin, Muğla ve Hatay) yoğunlaşmıştır ve üretim genellikle Ekim ile Mart ayları arasında yapılır. Anavatanı Orta Amerika olan avokado, Türkiye'de yetiştirilen oldukça besleyici ve sağlıklı bir tropikal meyvedir. Avokado, yüksek lif oranı ve sağlıklı tekli doymamış yağ asitleri sayesinde mideyi geç terk ederek uzun süre tok kalmanızı sağlar. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Günlük porsiyon kontrolü için genellikle yarım avokado tüketimi önerilir.

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