Müjdeli haber az önce geldi: Kamuoyuna açıkladılar: Beşiktaş'a Fransa'dan kanat
Beşiktaş, Fransa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken U21 Milli Takımı'nın genç yeteneği İlhan Fakılı için Clermont ile masaya oturdu.
Beşiktaş, Fransa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken U21 Milli Takımı'nın genç yeteneği İlhan Fakılı için Clermont ile masaya oturdu.
Beşiktaş'ın Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont forması giyen 20 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu İlhan Fakılı’yı kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı iddia edildi.
Gelecek vadeden sol kanat oyuncusunu uzun vadeli kadro planlamasının önemli bir parçası olarak gören Beşiktaş yönetimi, Fransız kulübüyle pazarlıkları hızlandırarak transferi kısa sürede noktalamayı hedefliyor.
U21 Milli Takımı'mızda da görev yapan genç yetenek, geride bıraktığımız sezonda Clermont formasıyla istikrarlı bir görüntü çizdi. Hücum hattındaki hızı ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkan İlhan Fakılı'nın güncel piyasa değerinin 1.2 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.
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