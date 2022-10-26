Türk doktordan müthiş buluş! Dünya şok oldu

Geliştirdiği yöntemle yeni bir yol bulduğunu aktaran Yücesoy, “Bizim başka bir yol bulmamız gerekiyordu. Benim yaptığım şey, omurgaya yeni bir yol bulmak oldu. Bu yolun daha önce denenmediğini biliyordum. 15 hastaya bu işlemi uyguladığımızda bunu dünyayla paylaştım. Makalem çok saygın bir dergide yayınlandı. Hatta basılı hale getirip bütün üyelerine dağıtma konusunda izin istediler. Bu çok gurur verici oldu. Omurga cerrahisinde birçok yöntem son 30 yıl içerisinde bulundu. Dolayısıyla birçok işlemi kullanan ilk hekimler biz olduk. Ben de bu yöntemi geliştirirken hiç çekinmedim. Hatta heyecan duyarak çalıştım. Çünkü hastaları büyük bir ameliyattan kurtaracak çalışma oldu. Bize düşen de hastanın lehine olan uygulamaları uygulamaktır” sözlerine yer verdi.