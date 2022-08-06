Türk askerinin kamuflajlarında 'Sıfır Atık' dönemi

Ay, müdürlük bünyesindeki nakış atölyesinde rütbe, bröve ve apolet gibi malzemelerin yanı sıra kılıç kuşam ve meç takımlarının da üretildiğini ifade etti. Ay, nakış atölyesi bünyesindeki sancak atölyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sancakların tamamının üretim ve tadilatının el işçiliğiyle yapıldığının altını çizdi. Kara Dikimevi Müdürlüğünün Kovid-19 ile mücadelede aktif rol aldığını kaydeden Ay, "Pandeminin başladığı Mart 2020 tarihinden itibaren salgından koruyucu tüm önlemler alınarak cerrahi maske üretimi yapılmıştır. 2021 yılı itibarıyla Makine Kimya Endüstrisi A.Ş tarafından yapılan makinaların devreye girmesiyle 2 vardiya çalışarak günde 250 bin maske üretimi yapılmaktadır. Bu maskeler sadece Türk Silahlı Kuvvetleri personeline değil, aynı zamanda halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunulmuştur." dedi.