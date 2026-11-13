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Helikopter kazasında şehit olan pilotlarımızın son kahramanlıkları ortaya çıktı! Büyük bir faciayı önlemişler

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Helikopter kazasında şehit olan pilotlarımızın son kahramanlıkları ortaya çıktı! Büyük bir faciayı önlemişler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı. Kazanın ardından bölgeden edinilen bilgilere göre, helikopterdeki pilotlar düşüş sırasında yerleşim yerlerini korumak için büyük çaba gösterdi. Helikopterin köyün üzerine düşmesini engellemeye çalıştıkları belirtilen askerlerin bu müdahalesi sayesinde çok daha büyük bir facianın önüne geçildiği ifade edildi.

#1
Foto - Helikopter kazasında şehit olan pilotlarımızın son kahramanlıkları ortaya çıktı! Büyük bir faciayı önlemişler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen ve 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından pilotların son anlarına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşıldı. Sözcü TV canlı yayınında konuşan Turhan Çömez, bölgeden aldığı bilgilere göre pilotların helikopterin yerleşim yerine düşmesini önlemek için özel bir çaba gösterdiğini belirtti.

#2
Foto - Helikopter kazasında şehit olan pilotlarımızın son kahramanlıkları ortaya çıktı! Büyük bir faciayı önlemişler

Çömez, "Pilotların o yerleşim yerini dikkate alarak özel bir çabası olmuş. Bölgeden bu bilgiyi aldım. Yerleşim yerine yakın olması facianın çok daha büyük şekilde yaşanabileceğini ama ama deneyimli pilotlarımız büyük çaba ile faciayı önlemiş. Askerler helikopterin köye düşmemesi için büyük bir çaba göstermiş. Çevre, koşullar ve helikopter çok iyi yönetilmiş." ifadelerini kullandı. Gazeteci Fikret Bila da kazaya ilişkin değerlendirmesinde, helikopterin manevra kabiliyetinin yüksek olduğunu ve Türk pilotlarının uzun yıllara dayanan deneyimine dikkat çekti.

#3
Foto - Helikopter kazasında şehit olan pilotlarımızın son kahramanlıkları ortaya çıktı! Büyük bir faciayı önlemişler

Bila, "Bu helikopter tipi askeri olarak bizde çok kullanılan helikopter tipi. Sınır ötesi yolculuklarda kullanılan bir helikopter tipi. Gazeteciler olarak bizlerin de sınır ötesi operasyonlarda çok kez bindiğimiz ve manevra kabiliyetinin yüksek olduğunu gördüğümüz bir halikopter tipi bu. Bizim pilotlarımız dünyanın en iyi pilotları arasındadır. Terörle mücadele boyunca da çok büyük deneyim kazandılar. O nedenle çok büyük bir pilotaj hatası çıkmayabilir. Tabii ki kaza kırım raporunu da beklemek lazım. Şehit pilotlarımızın yerleşime çok yakın yerde uçtukları ve düşme sırasında helikopteri yerleşim yerinin dışına düşürmeye gayret ettiklerini de söyleyebiliriz. Bu çok kahramanca bir tavır." dedi.

#4
Foto - Helikopter kazasında şehit olan pilotlarımızın son kahramanlıkları ortaya çıktı! Büyük bir faciayı önlemişler

Kazanın ardından helikopterin düştüğü noktada çıkan yangın, çevredeki bir eve sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Kaza sırasında helikopterden kopan parçaların bir evin üzerine isabet ettiği, evde bulunan 2 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

#5
Foto - Helikopter kazasında şehit olan pilotlarımızın son kahramanlıkları ortaya çıktı! Büyük bir faciayı önlemişler

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, helikopterin yerleşim alanına düşmesi halinde çok sayıda evin zarar görebileceği değerlendiriliyor. Pilotların son anlarda helikopteri yerleşim yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiası ise henüz resmi kaza inceleme raporuyla doğrulanmadı. Kazanın kesin nedeni ve düşüş sırasında yaşananlar, yürütülecek teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

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