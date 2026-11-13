Helikopter kazasında şehit olan pilotlarımızın son kahramanlıkları ortaya çıktı! Büyük bir faciayı önlemişler
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı. Kazanın ardından bölgeden edinilen bilgilere göre, helikopterdeki pilotlar düşüş sırasında yerleşim yerlerini korumak için büyük çaba gösterdi. Helikopterin köyün üzerine düşmesini engellemeye çalıştıkları belirtilen askerlerin bu müdahalesi sayesinde çok daha büyük bir facianın önüne geçildiği ifade edildi.