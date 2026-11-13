Helikopter kazasında şehit olan pilotlarımızın son kahramanlıkları ortaya çıktı! Büyük bir faciayı önlemişler

Bila, "Bu helikopter tipi askeri olarak bizde çok kullanılan helikopter tipi. Sınır ötesi yolculuklarda kullanılan bir helikopter tipi. Gazeteciler olarak bizlerin de sınır ötesi operasyonlarda çok kez bindiğimiz ve manevra kabiliyetinin yüksek olduğunu gördüğümüz bir halikopter tipi bu. Bizim pilotlarımız dünyanın en iyi pilotları arasındadır. Terörle mücadele boyunca da çok büyük deneyim kazandılar. O nedenle çok büyük bir pilotaj hatası çıkmayabilir. Tabii ki kaza kırım raporunu da beklemek lazım. Şehit pilotlarımızın yerleşime çok yakın yerde uçtukları ve düşme sırasında helikopteri yerleşim yerinin dışına düşürmeye gayret ettiklerini de söyleyebiliriz. Bu çok kahramanca bir tavır." dedi.