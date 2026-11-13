İşte bu hiç mi hiç hayra alamet değil! Üst düzey isimler apar topar askeri üslere taşınmaya başladı

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, Washington'daki üst düzey yöneticilerin güvenlik önlemlerini artırmasına neden oldu. İran kaynaklı tehditler nedeniyle bazı Trump yönetimi yetkililerinin askeri üslere taşındığı belirtilirken, son olarak ABD Adalet Bakanı Todd Blanche'ın da aylardır askeri bir tesiste yaşadığı ortaya çıktı. Dış basına yansıyan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de güvenlik gerekçesiyle korunaklı konutlara yerleşen isimler arasında bulunuyor.