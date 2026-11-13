İşte bu hiç mi hiç hayra alamet değil! Üst düzey isimler apar topar askeri üslere taşınmaya başladı
ABD ile İran arasında artan gerilim, Trump yönetimindeki üst düzey isimlerin güvenlik önlemlerini artırmasına neden oldu. Adalet Bakanı Todd Blanche'ın Washington yakınlarındaki bir askeri üste yaşadığı ortaya çıkarken, Hazine Bakanı Scott Bessent'in de İran kaynaklı tehditler nedeniyle askeri tesise taşındığı bildirildi. Marco Rubio ve Stephen Miller'ın da korunaklı konutlara yerleştiği belirtildi.