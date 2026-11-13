Sığınmacılar için apar topar düğmeye basıldı! Bunu yapanlar anında kapı dışarı ediliyor
İsveç, ülkede oturum izni bulunan ancak topluma uyum sağlamakta zorlanan göçmenlerin ülkelerine dönüşünü teşvik etmek için dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Hükümet, İsveç'te kendilerine yeni bir hayat kurmakta güçlük çeken ve gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen göçmenlere 350 bin İsveç kronuna kadar maddi destek sunuyor. Uygulama, belirli oturum izni sahiplerini kapsarken göçmenlerin dönüşü zorunlu tutulmuyor.