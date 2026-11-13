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Sığınmacılar için apar topar düğmeye basıldı! Bunu yapanlar anında kapı dışarı ediliyor

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Sığınmacılar için apar topar düğmeye basıldı! Bunu yapanlar anında kapı dışarı ediliyor

İsveç, ülkede oturum izni bulunan ancak topluma uyum sağlamakta zorlanan göçmenlerin ülkelerine dönüşünü teşvik etmek için dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Hükümet, İsveç'te kendilerine yeni bir hayat kurmakta güçlük çeken ve gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen göçmenlere 350 bin İsveç kronuna kadar maddi destek sunuyor. Uygulama, belirli oturum izni sahiplerini kapsarken göçmenlerin dönüşü zorunlu tutulmuyor.

#1
Foto - Sığınmacılar için apar topar düğmeye basıldı! Bunu yapanlar anında kapı dışarı ediliyor

İsveç hükümeti, göçmenlerin ülkelerine gönüllü dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla mali destek programının kapsamını genişletti. Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte daha önce oldukça sınırlı düzeyde verilen dönüş yardımları önemli ölçüde artırıldı. Program, özellikle İsveç'te koruma gerekçesiyle oturum izni almış ve başka bir ülkede kalıcı olarak yaşamaya karar vermiş kişileri kapsıyor.

#2
Foto - Sığınmacılar için apar topar düğmeye basıldı! Bunu yapanlar anında kapı dışarı ediliyor

İsveç hükümeti, uygulamanın ülkede kendilerine yeni bir yaşam kurmakta zorlanan göçmenlere alternatif sunmayı amaçladığını belirtiyor. İsveç Göç Ajansının açıkladığı yeni destek tutarları şöyle: - Yetişkinler için 350 bin İsveç kronu - Çocuklar için 25 bin İsveç kronu - Evli veya birlikte yaşayan çiftler için en fazla 500 bin İsveç kronu - Bir hane için toplam en fazla 600 bin İsveç kronu Destekten yararlanmak isteyenlerin İsveç'ten kalıcı olarak ayrılmayı planlaması ve gidecekleri ülkede yaşama hakkına sahip olması gerekiyor.

#3
Foto - Sığınmacılar için apar topar düğmeye basıldı! Bunu yapanlar anında kapı dışarı ediliyor

Ödemeler tek seferde değil, başvurunun onaylanması, kişinin ülkesine ulaşması ve belirli koşulların tamamlanmasının ardından aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. İsveç Göç ve İltica Politikası Bakanı Johan Forssell, düzenlemenin amacını açıklarken İsveç toplumuna yeterince uyum sağlayamamış veya çeşitli nedenlerle ülkede istediği yaşamı kuramamış kişilere kendi ülkelerinde yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunmak istediklerini belirtti.

#4
Foto - Sığınmacılar için apar topar düğmeye basıldı! Bunu yapanlar anında kapı dışarı ediliyor

Hükümet, mali desteğin artırılmasıyla gönüllü dönüşlerin daha cazip hale gelmesini hedefliyor. Ancak düzenleme İsveç'te tartışmaları da beraberinde getirdi. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre 130'dan fazla belediye, hükümetin gönüllü dönüşleri teşvik eden kampanyasına destek vermeyi reddetti. Bazı yerel yöneticiler, uygulamanın toplumda ayrışmayı artırabileceğini ve özellikle iş gücü sıkıntısı yaşayan bölgelerde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savundu.

#5
Foto - Sığınmacılar için apar topar düğmeye basıldı! Bunu yapanlar anında kapı dışarı ediliyor

Hükümet ise programın zorunlu sınır dışı uygulaması olmadığını ve yalnızca kendi isteğiyle ülkesinden ayrılmayı tercih eden kişiler için geçerli olduğunu vurguladı. Düzenlemeden yararlanabilmek için göçmenlerin belirli oturum izni şartlarını karşılaması gerekiyor. İsveç vatandaşları, yalnızca çalışma izniyle ülkede bulunanlar ve bazı diğer oturum izni sahipleri destekten yararlanamıyor. Ayrıca ülkeden ayrılmak için başvuru yapan kişilerin koruma statüleri ve oturum izinleri de yetkili kurumlar tarafından değerlendiriliyor.

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