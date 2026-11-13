Sığınmacılar için apar topar düğmeye basıldı! Bunu yapanlar anında kapı dışarı ediliyor

İsveç hükümeti, uygulamanın ülkede kendilerine yeni bir yaşam kurmakta zorlanan göçmenlere alternatif sunmayı amaçladığını belirtiyor. İsveç Göç Ajansının açıkladığı yeni destek tutarları şöyle: - Yetişkinler için 350 bin İsveç kronu - Çocuklar için 25 bin İsveç kronu - Evli veya birlikte yaşayan çiftler için en fazla 500 bin İsveç kronu - Bir hane için toplam en fazla 600 bin İsveç kronu Destekten yararlanmak isteyenlerin İsveç'ten kalıcı olarak ayrılmayı planlaması ve gidecekleri ülkede yaşama hakkına sahip olması gerekiyor.