Türk gemilerini vuran ülke Türkiye'den savaş gemisi alıyor: Son aşamaya gelindi
Karadeniz'de Türk gemilerini hedef alan ülke, Türkiye'den savaş gemisi almaya hazırlanıyor. Geminin yapımı sürerken son aşamaya gelindiği öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karadeniz'de Türk gemilerini hedef alan ülke, Türkiye'den savaş gemisi almaya hazırlanıyor. Geminin yapımı sürerken son aşamaya gelindiği öğrenildi.
GDH Haber'de yer alan habere göre, Türk savunma sanayii şirketi STM'nin Ukrayna Deniz Kuvvetleri için yürüttüğü korvet projesinde önemli bir aşamaya ulaşıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kyrylo Budanov, İstanbul'da inşası devam eden Hetman Ivan Vyhovskyi korvetini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Budanov, geminin inşa faaliyetlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve ilk deniz seyrine hazırlandığını bildirdi.
Kyrylo Budanov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çalışmalar son aşamada.” ifadelerini kullandı. Korvetin komutanı Yurii Pyshchyk ve gemi personeliyle görüştüğünü belirten Budanov, hazırlıkların devam ettiğini açıkladı. Budanov, “Denizciler göreve hazır ve hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Geminin önündeki aşamaları da sıralayan Budanov, ilk deniz seyrinin ardından test faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini ve korvetin Ukrayna'ya teslim edileceğini bildirdi.
STM, Ağustos 2024'te düzenlenen denize indirme töreninde Hetman Ivan Vyhovskyi korvetinin ilk seyrini 2026 yılında gerçekleştirmesini ve 2027 yılının ilk çeyreğinde Ukrayna'ya teslim edilmesini hedeflediğini açıklamıştı. STM'nin güncel proje takviminde de ikinci korvetin 2027 yılında teslim edilmesi öngörülüyor.
Ada sınıfı tasarıma sahip yaklaşık 2.400 ton deplasmanlı korvet, özellikle denizaltı savunma harbi görevleri için geliştirilen bir savaş gemisi olarak öne çıkıyor. STM ile Ukrayna Savunma Bakanlığı arasında 17 Aralık 2020'de imzalanan sözleşme, iki adet Ada sınıfı korvetin Türkiye'de inşa edilmesini ve teknoloji transferini kapsıyor.
Proje kapsamında inşa edilen ikinci gemi Hetman Ivan Vyhovskyi'nin üretimine Ekim 2022'de başlandı. Geminin kızağa koyma töreni 18 Ağustos 2023'te, denize indirme töreni ise 1 Ağustos 2024'te gerçekleştirildi. Projenin ilk gemisi Hetman Ivan Mazepa ise Ekim 2022'de denize indirildi ve Mayıs 2024'te Marmara Denizi'nde deniz kabul testlerine başladı. Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin amiral gemisi olması planlanan Hetman Ivan Mazepa ile ikinci korvet Hetman Ivan Vyhovskyi'nin hizmete alınması, Ukrayna'nın deniz platformu kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.
Türkiye, 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında savaşan tarafların savaş gemilerinin Türk Boğazlarından geçişine kısıtlama getirdi. Bu nedenle Türkiye'de inşa edilen korvetlerin Karadeniz'e geçiş takvimi henüz netleşmedi. STM'nin ikinci korvet için açıkladığı 2027 teslimat hedefi korunurken geminin ilk deniz seyri ve test faaliyetleri, projenin bir sonraki aşamasını oluşturuyor.
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