  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun istifasının perde arkası ortaya çıktı! İşte “sıra onda” denilen isim Kurtulmuş’tan hastane bombalayan soykırımcılara sert tepki: Barbarlar insanlık onurunu ayaklar altına alıyor! Sekülerler buna ‘Medeniyet’ diyor! Nedir bu direklerin ayyaşlardan çektiği! Türkiye’yi sarsan soruşturmada bir itirafçı daha! Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül, babasının yediği haltları birer birer anlatacak Kanser yapıyor... Uzman isim uyardı: Kansere davetiye çıkarıyor “Liste” tepkisi olay oldu! Şamil Tayyar “fon”dan girdi, “don”dan çıktı Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü Fatih Sultan Mehmet'ten ilham aldı! Gemileri karadan yürüttü, o teknesini karada yüzdürecek! Araştırmada ürküten sonuç! Sağlığını yapay zekaya teslim eden hapı yuttu
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Türk gemilerini vuran ülke Türkiye'den savaş gemisi alıyor: Son aşamaya gelindi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk gemilerini vuran ülke Türkiye'den savaş gemisi alıyor: Son aşamaya gelindi

Karadeniz'de Türk gemilerini hedef alan ülke, Türkiye'den savaş gemisi almaya hazırlanıyor. Geminin yapımı sürerken son aşamaya gelindiği öğrenildi.

1
#1
Foto - Türk gemilerini vuran ülke Türkiye'den savaş gemisi alıyor: Son aşamaya gelindi

GDH Haber'de yer alan habere göre, Türk savunma sanayii şirketi STM'nin Ukrayna Deniz Kuvvetleri için yürüttüğü korvet projesinde önemli bir aşamaya ulaşıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kyrylo Budanov, İstanbul'da inşası devam eden Hetman Ivan Vyhovskyi korvetini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Budanov, geminin inşa faaliyetlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve ilk deniz seyrine hazırlandığını bildirdi.

#2
Foto - Türk gemilerini vuran ülke Türkiye'den savaş gemisi alıyor: Son aşamaya gelindi

Kyrylo Budanov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çalışmalar son aşamada.” ifadelerini kullandı. Korvetin komutanı Yurii Pyshchyk ve gemi personeliyle görüştüğünü belirten Budanov, hazırlıkların devam ettiğini açıkladı. Budanov, “Denizciler göreve hazır ve hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Türk gemilerini vuran ülke Türkiye'den savaş gemisi alıyor: Son aşamaya gelindi

Geminin önündeki aşamaları da sıralayan Budanov, ilk deniz seyrinin ardından test faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini ve korvetin Ukrayna'ya teslim edileceğini bildirdi.

#4
Foto - Türk gemilerini vuran ülke Türkiye'den savaş gemisi alıyor: Son aşamaya gelindi

STM, Ağustos 2024'te düzenlenen denize indirme töreninde Hetman Ivan Vyhovskyi korvetinin ilk seyrini 2026 yılında gerçekleştirmesini ve 2027 yılının ilk çeyreğinde Ukrayna'ya teslim edilmesini hedeflediğini açıklamıştı. STM'nin güncel proje takviminde de ikinci korvetin 2027 yılında teslim edilmesi öngörülüyor.

#5
Foto - Türk gemilerini vuran ülke Türkiye'den savaş gemisi alıyor: Son aşamaya gelindi

Ada sınıfı tasarıma sahip yaklaşık 2.400 ton deplasmanlı korvet, özellikle denizaltı savunma harbi görevleri için geliştirilen bir savaş gemisi olarak öne çıkıyor. STM ile Ukrayna Savunma Bakanlığı arasında 17 Aralık 2020'de imzalanan sözleşme, iki adet Ada sınıfı korvetin Türkiye'de inşa edilmesini ve teknoloji transferini kapsıyor.

#6
Foto - Türk gemilerini vuran ülke Türkiye'den savaş gemisi alıyor: Son aşamaya gelindi

Proje kapsamında inşa edilen ikinci gemi Hetman Ivan Vyhovskyi'nin üretimine Ekim 2022'de başlandı. Geminin kızağa koyma töreni 18 Ağustos 2023'te, denize indirme töreni ise 1 Ağustos 2024'te gerçekleştirildi. Projenin ilk gemisi Hetman Ivan Mazepa ise Ekim 2022'de denize indirildi ve Mayıs 2024'te Marmara Denizi'nde deniz kabul testlerine başladı. Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin amiral gemisi olması planlanan Hetman Ivan Mazepa ile ikinci korvet Hetman Ivan Vyhovskyi'nin hizmete alınması, Ukrayna'nın deniz platformu kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

#7
Foto - Türk gemilerini vuran ülke Türkiye'den savaş gemisi alıyor: Son aşamaya gelindi

Türkiye, 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında savaşan tarafların savaş gemilerinin Türk Boğazlarından geçişine kısıtlama getirdi. Bu nedenle Türkiye'de inşa edilen korvetlerin Karadeniz'e geçiş takvimi henüz netleşmedi. STM'nin ikinci korvet için açıkladığı 2027 teslimat hedefi korunurken geminin ilk deniz seyri ve test faaliyetleri, projenin bir sonraki aşamasını oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ogün

Ukranya iki yüzlü ülkedir, güvenilmez, elbette Stm için güzel haber, ancak savunma sanayinde kanunlar boş, satılacak silahlar var satılmayacak silahlar da var, aynı şekilde hangi ülkelere satılacak silahlar var ve siyah listedeki ülkeler var, yani onlara satılmayacak silahlar! Abd Batı bunu iyi biliyor bizde bunu iyi biliyoruz yaşadık

Vay vay

Ukrayna karadenizde ticari gemilerimizi vuruyor, vatandaşlarımız ölüyor biz hiçbir şey yapmıyoruz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı
Gündem

Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı

Çanakkale İl Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an kursunda 10 Kasım nedeniyle kemalist tören yapıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tar..
Sapkın Fergio House partisine katıldın mı? Sarıgül'ün adı fuhuş listesinde
Gündem

Sapkın Fergio House partisine katıldın mı? Sarıgül'ün adı fuhuş listesinde

Ailesine yönelik kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturması sonrası sapkın ilişkileri, iğrenç tacizleri, öğrencilere yönelik istismar s..
Malatya’dan yürekleri dağlayan kahreden haber! Samanköy civarında düşen helikopterde 4 kahraman askerimiz şehit oldu!
Gündem

Malatya’dan yürekleri dağlayan kahreden haber! Samanköy civarında düşen helikopterde 4 kahraman askerimiz şehit oldu!

Malatya’nın Samanköy civarında meydana gelen feci helikopter kazası Türkiye’yi yasa boğdu. Olay yerinden gelen ilk görüntüler facianın boyu..
Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu
Sosyal Medya

Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a katıldığı bir programda yöneltilen soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Bir kişinin "Sizi Abdullah Çatlı..
Doğal gaz borusu patladı, alevler göğe yükseldi!
Yerel

Doğal gaz borusu patladı, alevler göğe yükseldi!

Ankara’nın Altındağ ilçesinde belediye ekiplerinin yürüttüğü yol çalışması sırasında büyük bir ihmal yaşandı. İş makinesinin doğal gaz boru ..
Mersin'de safranın kilosu ne kadar? 900 bin TL'ye kadar alıcı buluyor
Aktüel

Mersin'de safranın kilosu ne kadar? 900 bin TL'ye kadar alıcı buluyor

Mersin Yenişehir'in Değirmençay Mahallesi'nde safran hasadı yapıldı. Kilosu 900 bin TL'ye kadar alıcı bulan üretim, 2 dönümden 23 üreticiyle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23