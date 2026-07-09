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Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

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Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Ekranlarda ve sosyal medyada milli ve manevi değerlere karşı takındığı agresif tutumla bilinen CHP yandaşı Nevşin Mengü bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki başarısını ve yerli savunma sanayisi projelerini övmek zorunda kaldı. Türkiye’nin masadaki gücünün arkasında savunma sanayisindeki milli atılım olduğunu vurgulayan Mengü, maliyeti ne olursa olsun içeride üretimi seçen Erdoğan’ın iradesini haklı olarak göklere çıkardı. Mengü’nün önce YouTube kanalında sonra da Nefes’teki yazısında kullandığı ifadeler muhalifleri kızdırdı.

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#1
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

NATO Zirvesi hakkında konuşan Mengü YouTube kanalında şunları söyledi:

#2
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Uluslararası topluma geri dönüşü, masaya yeniden oturuşu, masanın en önemli üyesi olarak uluslararası topluma geri dönüşünün önünü açan, sağlayan unsurlardan bir tanesi tabii ki Türkiye'nin savunma sanayii. Burada da haklarını teslim etmek lazım.

#3
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Orada da Erdoğan'ın iradesini koyması şöyle önemli oldu: "Hayır, biz maliyeti ne olursa olsun, ne kadar sürerse sürsün, içeride üretelim" dedi. Yani böyle bir stratejik karar alındı. Orada da Erdoğan'ın almış olduğu bir karar önemli

#4
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Mengü Nefes'teki yazısında ise şu ifadelere yer verdi:

#5
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Savunma Sanayii Başkanlığı TUSAŞ’ta NATO Zirvesi kapsamında yapılan Savunma Sanayii Forumu kapsamında bir resepsiyon düzenlendi. Sağ olsunlar davet ettiler. Resepsiyon için TUSAŞ tesislerinin ortasına kamu ve özel sektörün ürettiği İHA’lar SİHA’lar ve kara araçları dizilmiş. Alana HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN da yerleştirilmiş. Resepsiyona İsmail Saymaz da davet edilmiş. KAAN’ın önünde fotoğraf çekilme furyasına biz de katıldık. İsmail Saymaz’a ilgi çoktu. Mühendisler, pilotlar Saymaz’la bol bol selfie çekilmek istediler.

#6
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Türkiye’nin sahada, savaşlarda kendini kanıtlamış SİHA’larından birinin mühendisi yanıma geldi.

#7
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Beni epey şaşırtan bir şey söyledi; ‘Ne olur bizim tarafa bizi anlatın. Eşim dostum, 40 yıllık arkadaşlarım bile inanmıyor, bizde gerçekten o SİHA’lar var mı diyorlar?’

#8
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Haklılar, tarafsız bir gözle anlatmak lazım.

#9
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Türkiye’nin savunma sanayiinde kat ettiği mesafe yadsınamaz. ABD’nin izolasyonist bir döneme girmesi, Avrupa’nın kendi savunmasını kendi kendine yeniden inşa etme ihtiyacı da Türk savunma sanayii için büyük bir fırsat sunuyor.

#10
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Avrupalılar, kıta savunmasında işe yarayacak, temel mühimmat ihtiyaçlarını hızlı giderecek ve her şeyden önce iş görecek bir sistem arayışında.

#11
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Amerikan sistemleri büyük ölçüde Amerikan ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş, kıtalararası bir mantıkla bakılmış. Düşmanın merkezine gidip yok etmeyi hedefleyen bir stratejiye dayanıyor.

#12
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Avrupa’nın bakışı ise farklı. Rusya Ukrayna savaşından çıkarılan derslerle Kirpi savunması diyorlar. Maliyeti çok yüksek olmasın, hızlı üretilsin ve yeterince caydırıcı olsun. Türk Savunma Sanayii bu ihtiyaca cuk oturuyor.

#13
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Türkiye epey yol katetmiş durumda. Türk SİHA’ları Azerbaycan’dan Afrika’ya sahada pek çok yerde kendisini kanıtladı. Sipariş yağıyor

#14
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Bu projelerde çalışan emekçi arkadaşlar, mühendisler, teknisyenler; kimisi iktidara oy veriyor kimisi muhalefete. İktidar için değil Türkiye için çalışıyorlar üretiyorlar.

#15
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Fuar alanında gezdiğim her projenin mühendisi büyük bir heves ve heyecanla başardıklarını anlatmak için yanıp tutuşuyordu. Uzun uzun bilgi verdiler; yaptıklarını, hedeflerini aktardılar.

#16
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Alanda en çok ilgiyi KAAN çekti. Malum Türkiye’nin yeni nesil savaş jeti. Trump Türkiye’ye gelmeden önce KAAN’a motor vereceklerini açıklayınca, ‘yerli motor yok demek ki’ demiştik. Mühendisler yerli motor üzerinde de çalıştıklarını söylüyorlar.

#17
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Gerçekçi olmak gerekirse 10 yıldan önce yerli motorla uçan KAAN gerçekçi değil. Ancak Amerikalılarla ortaklığın da başka avantajlar sağladığına dikkat çekiyorlar.

#18
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

En basiti KAAN’ın satışı kolaylaşıyor. HÜRKUŞ ve HÜRJET zaten eğitim uçağı olarak halihazırda satılıyor.

#19
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Yazılım konusunda iyiyiz. Mühendisler bu konuda kendilerine çok güveniyorlar. Muhtemelen KAAN yanında SİHA’larla beraber uçabiliyor olacak. KAAN’ı uçuran pilot aynı zamanda beraberinde uçan SİHA’ları kumanda ediyor olacak.

#20
Foto - Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Gece gündüz durmadan çalışan, hayatları bu proje olan kocaman bir ekipten söz ediyoruz. Yolları açık olsun.”

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Yorumlar

Şener

Saçlarını kuruttu mu ne? Beyine kan gelmiş.
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