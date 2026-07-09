Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor

Orada da Erdoğan'ın iradesini koyması şöyle önemli oldu: "Hayır, biz maliyeti ne olursa olsun, ne kadar sürerse sürsün, içeride üretelim" dedi. Yani böyle bir stratejik karar alındı. Orada da Erdoğan'ın almış olduğu bir karar önemli