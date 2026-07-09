Nevşin bile Başkan Erdoğan’ı övmek zorunda kaldı! Muhalifler tırnaklarını kemiriyor
Ekranlarda ve sosyal medyada milli ve manevi değerlere karşı takındığı agresif tutumla bilinen CHP yandaşı Nevşin Mengü bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki başarısını ve yerli savunma sanayisi projelerini övmek zorunda kaldı. Türkiye’nin masadaki gücünün arkasında savunma sanayisindeki milli atılım olduğunu vurgulayan Mengü, maliyeti ne olursa olsun içeride üretimi seçen Erdoğan’ın iradesini haklı olarak göklere çıkardı. Mengü’nün önce YouTube kanalında sonra da Nefes’teki yazısında kullandığı ifadeler muhalifleri kızdırdı.