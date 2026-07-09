Rusya'dan flaş çağrı: Türkiye'nin ikna etmesini umuyoruz
Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim devam ederken Moskova'dan önemli bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye'nin Ukrayna'yı ikna etmesini umuyoruz" denildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim devam ederken Moskova'dan önemli bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye'nin Ukrayna'yı ikna etmesini umuyoruz" denildi.
Kremlin, Türkiye ve diğer ülkelerin Ukrayna üzerinde nüfuzlarını kullanarak uluslararası enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını umduklarını bildirdi.
Rusya, Ukrayna'yı, Gazprom'un Türkiye'ye Mavi Akım doğal gaz boru hattı üzerinden yapılan ihracata hizmet veren Krasnodarskaya gaz kompresör istasyonuna saldırı düzenlemekle suçladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Türkiye başta olmak üzere ilgili ülkelerin bu tür saldırıların önlenmesi için devreye girmesini beklediğini söyledi.
Moskova, söz konusu saldırının uluslararası enerji altyapısını hedef aldığını savunurken, olayla ilgili Ukrayna tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23