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Rusya'dan flaş çağrı: Türkiye'nin ikna etmesini umuyoruz

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya'dan flaş çağrı: Türkiye'nin ikna etmesini umuyoruz

Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim devam ederken Moskova'dan önemli bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye'nin Ukrayna'yı ikna etmesini umuyoruz" denildi.

#1
Foto - Rusya'dan flaş çağrı: Türkiye'nin ikna etmesini umuyoruz

Kremlin, Türkiye ve diğer ülkelerin Ukrayna üzerinde nüfuzlarını kullanarak uluslararası enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını umduklarını bildirdi.

#2
Foto - Rusya'dan flaş çağrı: Türkiye'nin ikna etmesini umuyoruz

Rusya, Ukrayna'yı, Gazprom'un Türkiye'ye Mavi Akım doğal gaz boru hattı üzerinden yapılan ihracata hizmet veren Krasnodarskaya gaz kompresör istasyonuna saldırı düzenlemekle suçladı.

#3
Foto - Rusya'dan flaş çağrı: Türkiye'nin ikna etmesini umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Türkiye başta olmak üzere ilgili ülkelerin bu tür saldırıların önlenmesi için devreye girmesini beklediğini söyledi.

#4
Foto - Rusya'dan flaş çağrı: Türkiye'nin ikna etmesini umuyoruz

Moskova, söz konusu saldırının uluslararası enerji altyapısını hedef aldığını savunurken, olayla ilgili Ukrayna tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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