Ve itiraf ettiler: Türkiye'nin uçakları almaması için her şeyi yapmaya başladık
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye için yaptığı F-35 açıklamaları bir ülkede paniğe neden oldu. Türkiye'nin F-35'leri almaması için yoğun çalışmalar başlatıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye için yaptığı F-35 açıklamaları bir ülkede paniğe neden oldu. Türkiye'nin F-35'leri almaması için yoğun çalışmalar başlatıldı.
Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşı olduklarını ve bunu engellemek için çaba gösterdiklerini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump ile yoğun görüşmeler yürüttüklerini ve F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için "hem açıktan hem perde arkasında çok sıkı çalıştıklarını" söyleyen Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Smotrich, "Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye, bugünkü durumuyla İsrail için çok önemli bir tehdittir." iddiasında da bulundu.
Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne işaret eden açıklamaları, Tel Aviv yönetimi tarafından endişeyle karşılanmıştı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajlarla bu endişesini dile getirirken, Dışişleri Bakanı Gideon Saar da buna açıkça karşı olduklarını ve bölgede ABD'nin İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruması gerektiğini savunmuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23