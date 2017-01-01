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Tüm ülke bunu konuşuyor: Sarı kirpikli cani

  • Amerika'da 61 yaşındaki Charlene Thompson isimli bir kadın kavga ettiği kişinin üstüne kızgın gres yağı döktü. Sarı kirpikli cani kadının daha önce de defalarca suç işlediği biliniyor.

  • ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen bir olayda 61 yaşındaki kadın kavga ettiği bir başka kişinin üzerine kızgın gres yağı döktü.

  • Charlene Thompson isimli kadın bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

  • Charlene Thompson'un daha önce de suç işlediği ortaya çıktı.

  • Cincinnati polisi (Ohio), 'olay yerine vardıklarında kurbanın aldığı yaralar oldukça kötü görünüyordu' dedi.

  • Uzun kirpikli cani olarak tanımlanan Charlene Thompson mahkeme tarafından 'canice saldırı'dan suçlu bulundu ve Hamilton County hapishanesine gönderildi.

  • 61 yaşındaki Charlene Thompson'un daha önce de defalarca suça karıştığı polis kayıtlarında mevcut.

  • Gres, akışkan bir yağ ile kalınlaştırıcı bir maddenin katı ile yarı akışkan arasında yapı değişikliği gösterdiği bir yağdır. Arabalarda kullanılır.

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