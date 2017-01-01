Tüm ülke bunu konuşuyor: Sarı kirpikli cani
Amerika'da 61 yaşındaki Charlene Thompson isimli bir kadın kavga ettiği kişinin üstüne kızgın gres yağı döktü. Sarı kirpikli cani kadının daha önce de defalarca suç işlediği biliniyor.
ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen bir olayda 61 yaşındaki kadın kavga ettiği bir başka kişinin üzerine kızgın gres yağı döktü.
Charlene Thompson isimli kadın bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.
Charlene Thompson'un daha önce de suç işlediği ortaya çıktı.
Cincinnati polisi (Ohio), 'olay yerine vardıklarında kurbanın aldığı yaralar oldukça kötü görünüyordu' dedi.
Uzun kirpikli cani olarak tanımlanan Charlene Thompson mahkeme tarafından 'canice saldırı'dan suçlu bulundu ve Hamilton County hapishanesine gönderildi.
61 yaşındaki Charlene Thompson'un daha önce de defalarca suça karıştığı polis kayıtlarında mevcut.
Gres, akışkan bir yağ ile kalınlaştırıcı bir maddenin katı ile yarı akışkan arasında yapı değişikliği gösterdiği bir yağdır. Arabalarda kullanılır.