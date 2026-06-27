Skandal geri adım! Filistin’i tanıma kararı askıya alınıyor

Önceki hükümetin Filistin devletini tanıma kararını da eleştiren Jansa, "Son yıllarda Slovenya’da iktidarda olan sol hükümet, Slovenya yasalarına aykırı bir şekilde Filistin devletini tanıdı. Biz onların bu kararını askıya alacağız" dedi. İsrail’i stratejik ortak ve müttefik olarak nitelendiren Jansa, "Bu meseleyi, koalisyona katılım şartlarından biri olarak ortaya koyduk ve herkes bunu kabul etti" ifadelerini kullandı.