Skandal geri adım! Filistin’i tanıma kararı askıya alınıyor
Slovenya’nın yeni başbakanı aşırı sağcı Janez Jansa, önceki hükümetin Filistin’i tanıma yönündeki tarihi kararını askıya alacaklarını duyurarak bölgede dengeleri değiştirecek bir adıma imza attı. İsrail ile stratejik ortaklığı ön plana çıkaran Jansa, Tel Aviv’deki büyükelçiliği işgal altındaki Kudüs’e taşıyacaklarını açıkladı. Bu karar gerçekleşirse Slovenya, Avrupa Birliği içinde büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ilk ülke olarak tarihe geçecek.