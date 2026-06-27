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Skandal geri adım! Filistin’i tanıma kararı askıya alınıyor

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Skandal geri adım! Filistin’i tanıma kararı askıya alınıyor

Slovenya’nın yeni başbakanı aşırı sağcı Janez Jansa, önceki hükümetin Filistin’i tanıma yönündeki tarihi kararını askıya alacaklarını duyurarak bölgede dengeleri değiştirecek bir adıma imza attı. İsrail ile stratejik ortaklığı ön plana çıkaran Jansa, Tel Aviv’deki büyükelçiliği işgal altındaki Kudüs’e taşıyacaklarını açıkladı. Bu karar gerçekleşirse Slovenya, Avrupa Birliği içinde büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ilk ülke olarak tarihe geçecek.

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Foto - Skandal geri adım! Filistin’i tanıma kararı askıya alınıyor

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, İsrail basınına yaptığı açıklamada İsrail ile ilişkilerini köklü biçimde değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Eski Başbakan Robert Golob hükümetinin Filistin politikasını eleştiren Jansa, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik soykırımına tepki gösteren eski hükümeti "İsrail karşıtı önyargıların esiri olmakla" suçladı.

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Foto - Skandal geri adım! Filistin’i tanıma kararı askıya alınıyor

Önceki hükümetin Filistin devletini tanıma kararını da eleştiren Jansa, "Son yıllarda Slovenya’da iktidarda olan sol hükümet, Slovenya yasalarına aykırı bir şekilde Filistin devletini tanıdı. Biz onların bu kararını askıya alacağız" dedi. İsrail’i stratejik ortak ve müttefik olarak nitelendiren Jansa, "Bu meseleyi, koalisyona katılım şartlarından biri olarak ortaya koyduk ve herkes bunu kabul etti" ifadelerini kullandı.

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Foto - Skandal geri adım! Filistin’i tanıma kararı askıya alınıyor

İslamofobik çıkışları ile bilinen aşırı sağcı lider, aynı zamanda ülkenin İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs’e taşıyacaklarını söyledi. Mevcut durumda İsrail’i ziyaret eden Avrupalı siyasetçilerin Kudüs’e gittiğini söyleyen Jansa, "Ülkemin büyükelçiliği için doğru yer Kudüs’tür" dedi.

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Foto - Skandal geri adım! Filistin’i tanıma kararı askıya alınıyor

Haberde, Jansa hükümetinin bu yaklaşımının Brüksel’de savunmayı, Avrupa Birliği (AB) içinde İsrail yanlısı ülkeler bloğunu güçlendirmeyi ve İsrail’e yönelik yaptırım girişimlerine karşı çıkmayı planladığı da ifade edildi.

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Foto - Skandal geri adım! Filistin’i tanıma kararı askıya alınıyor

Büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs’e taşıması durumunda Slovenya, bu adımı atan ilk AB üyesi ülke olacak. Mevcut durumda Kudüs’te büyükelçiliği bulunan ülkeler, ABD, Kosova, Guatemala, Honduras, Paraguay ve Papua Yeni Gine ile sınırlı bulunuyor.

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Foto - Skandal geri adım! Filistin’i tanıma kararı askıya alınıyor

Slovenya, 4 Haziran 2024’te Filistin’i bağımsız ve egemen bir devlet olarak resmen tanımıştı. Jansa liderliğindeki yeni hükümet, 4 Haziran’da parlamento tarafından onaylandıktan sonra ilk icraat olarak, dakikalar içinde hükümet binasındaki Filistin bayrağını indirmişti. Bu adımın ardından Filistin bayrağı, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na astırılmıştı.

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