Ev alacak ve satacaklar aman dikkat! Az buz değil, tam 3 ay ertelendi
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında dolandırıcılık riskini sıfıra indirmeyi hedefleyen güvenli ödeme sisteminin zorunlu başlangıç tarihini 1 Ekim'e ertelediğini duyurdu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yürütülen teknik entegrasyon çalışmalarının eksiksiz tamamlanması adına alınan bu karar, konut piyasasındaki hareketliliği doğrudan etkiledi. Satış işlemlerinde eş zamanlı para transferini sağlayacak sistemin devreye girmesiyle birlikte, kayıt dışılığın tamamen sona ermesi hedefleniyor.