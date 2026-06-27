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Ev alacak ve satacaklar aman dikkat! Az buz değil, tam 3 ay ertelendi

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Ev alacak ve satacaklar aman dikkat! Az buz değil, tam 3 ay ertelendi

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında dolandırıcılık riskini sıfıra indirmeyi hedefleyen güvenli ödeme sisteminin zorunlu başlangıç tarihini 1 Ekim'e ertelediğini duyurdu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yürütülen teknik entegrasyon çalışmalarının eksiksiz tamamlanması adına alınan bu karar, konut piyasasındaki hareketliliği doğrudan etkiledi. Satış işlemlerinde eş zamanlı para transferini sağlayacak sistemin devreye girmesiyle birlikte, kayıt dışılığın tamamen sona ermesi hedefleniyor.

#1
Foto - Ev alacak ve satacaklar aman dikkat! Az buz değil, tam 3 ay ertelendi

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında kayıt dışılığın ve dolandırıcılığın önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihinin, 1 Ekim'e ertelendiğini bildirdi.

#2
Foto - Ev alacak ve satacaklar aman dikkat! Az buz değil, tam 3 ay ertelendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te, değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

#3
Foto - Ev alacak ve satacaklar aman dikkat! Az buz değil, tam 3 ay ertelendi

Değişiklikle, 1 Temmuz'dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde, satış bedelinin taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesinin zorunlu hale getirildiği belirtilen açıklamada, Bakanlığa sistemin devreye alınma tarihini, 3 aya kadar uzatma yetkisi verildiği aktarıldı.

#4
Foto - Ev alacak ve satacaklar aman dikkat! Az buz değil, tam 3 ay ertelendi

Sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Güvenli ödeme sisteminin, eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi amacıyla Bakanlığımız, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde teknik çalışmalarını sürdürmektedir.

#5
Foto - Ev alacak ve satacaklar aman dikkat! Az buz değil, tam 3 ay ertelendi

Bu kapsamda, sisteme ilişkin tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesini teminen, yönetmeliğin Bakanlığımıza verdiği yetki kullanılarak, sistemin devreye alınma tarihi 3 ay süreyle uzatılmış, 1 Ekim olarak belirlenmiştir."

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