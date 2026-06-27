Son gelişme, Yunanistan ve İsrail’i dumura uğrattı! Türkiye’ye karşı bütün hesapları altüst oldu: Artık kimse bizi koruyamaz
ABD'den gelen Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunanistan'da adeta yenilgi havası oluşturdu. ABD Başkanı Trump yönetiminin, Türkiye'ye KAAN savaş uçağı için motor ve F-35'lerin satışını desteklemesi Tel Aviv ve Atina'nın dengesini sarsarken, iki ülke basını gelişmeleri felaket olarak yorumladı. İsrail basını, Ankara'nın bir şey vermeden Washington'dan zamanla istediğini aldığını belirtirken, Yunan basını ise olası askeri anlaşmalar karşısında Atina yönetiminin tüm girişimlerinin boşa çıktığını duyurdu. Haberde ayrıca, Yunanistan'ın acı gerçekle yüzleşmek zorunda kaldığının altı çizilirken, “Hiçbir yabancı koruyucu bizi kurtaramayacak. Biz el sıkışmalar ve diplomatik gülümsemelerle yetinirken, büyük güçler ebedi düşmanımızı son teknoloji silahlarla donatıyor” denildi.