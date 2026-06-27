Son gelişme, Yunanistan ve İsrail’i dumura uğrattı! Türkiye’ye karşı bütün hesapları altüst oldu: Artık kimse bizi koruyamaz

ABD'den gelen son açıklamalar doğrultusunda Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimali yeniden gündeme gelirken, KAAN için Trump'tan gelen açıklamalar ise iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıdı. ABD-Türkiye yakınlaşmasını hazmedemeyen İsrail ve Yunanistan'da hesaplar tepetaklak olurken, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok yakın dostu olarak kabul ettiği ve Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğu aktarıldı. İsrail merkezli Maariv gazetesi haberinde, Erdoğan'ın, son zamanlarda Türkiye'yi önemli bir askeri yapılanmaya doğru yönlendirdiği aktarıldı ve bunun en dikkat çekici örneğinin ise Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine eklemek üzere ABD ile olası bir savaş uçağı alım anlaşması olduğu dile getirildi.