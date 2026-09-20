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Tüm Türkiye'yi kahreden gelişme: Ünlü futbolcu maç sonunda kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı

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Tüm Türkiye'yi kahreden gelişme: Ünlü futbolcu maç sonunda kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı

TFF 1. Lig'de oynanan Manisa FK-İstanbulspor maçının ardından rahatsızlanan Elvin Mendy yoğun bakıma alındı.

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Foto - Tüm Türkiye'yi kahreden gelişme: Ünlü futbolcu maç sonunda kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı

1. Lig ekibi İstanbulspor'da forma giyen Elvin Mendy, Manisa FK maçının ardından rahatsızlandı.

#2
Foto - Tüm Türkiye'yi kahreden gelişme: Ünlü futbolcu maç sonunda kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı

1’inci Lig'in 8’inci haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor maçının ardından dönüşe geçen İstanbul ekibinde futbolcu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

#3
Foto - Tüm Türkiye'yi kahreden gelişme: Ünlü futbolcu maç sonunda kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı

Takımının uzatma anlarında Mustafa Sol’un golüyle 1-0 kazanıp ilk galibiyetini aldığı maçta 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı ön libero dönüş yolunda fenalaştı.

#4
Foto - Tüm Türkiye'yi kahreden gelişme: Ünlü futbolcu maç sonunda kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı

Mendy’nin Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

#5
Foto - Tüm Türkiye'yi kahreden gelişme: Ünlü futbolcu maç sonunda kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı

Takım arkadaşları ve teknik heyet Mendy’nin rahatsızlığıyla büyük üzüntü yaşadı.

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