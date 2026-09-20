Tüm Türkiye'yi kahreden gelişme: Ünlü futbolcu maç sonunda kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı
TFF 1. Lig'de oynanan Manisa FK-İstanbulspor maçının ardından rahatsızlanan Elvin Mendy yoğun bakıma alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TFF 1. Lig'de oynanan Manisa FK-İstanbulspor maçının ardından rahatsızlanan Elvin Mendy yoğun bakıma alındı.
1. Lig ekibi İstanbulspor'da forma giyen Elvin Mendy, Manisa FK maçının ardından rahatsızlandı.
1’inci Lig'in 8’inci haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor maçının ardından dönüşe geçen İstanbul ekibinde futbolcu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Takımının uzatma anlarında Mustafa Sol’un golüyle 1-0 kazanıp ilk galibiyetini aldığı maçta 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı ön libero dönüş yolunda fenalaştı.
Mendy’nin Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Takım arkadaşları ve teknik heyet Mendy’nin rahatsızlığıyla büyük üzüntü yaşadı.
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