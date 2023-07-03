2023-07-03 14:02:25 Tüm Türkiye’ye duyuruldu! BİM’lere akın ettirecek büyük indirim yarın başlıyor! Şu fiyatlara bakın
BİM Aktüel ürünleri oldukça uygun fiyatlı olduğundan, müşteriler tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor ve ürünler genellikle hızla tükeniyor. İşte Bim 4 Temmuz aktüel ürün kataloğu... Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 4 Temmuz hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde... BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ • Naturalove metal ayna 119 TL • Naturalove prizma model metal fotoğraf çerçevesi 69.50 TL • Prize erkek – kadın parfüm 59 TL • Angıe kolonya 18.50 TL • Dream air bambu çubuklu oda kokusu 59 TL • Dream air mum 42.50 TL