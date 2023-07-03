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Tüm Türkiye’ye duyuruldu! BİM’lere akın ettirecek büyük indirim yarın başlıyor! Şu fiyatlara bakın

2023-07-03 14:02:25
Tüm Türkiye’ye duyuruldu! BİM’lere akın ettirecek büyük indirim yarın başlıyor! Şu fiyatlara bakın

BİM Aktüel ürünleri oldukça uygun fiyatlı olduğundan, müşteriler tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor ve ürünler genellikle hızla tükeniyor. İşte Bim 4 Temmuz aktüel ürün kataloğu... Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 4 Temmuz hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde... BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ • Naturalove metal ayna 119 TL • Naturalove prizma model metal fotoğraf çerçevesi 69.50 TL • Prize erkek – kadın parfüm 59 TL • Angıe kolonya 18.50 TL • Dream air bambu çubuklu oda kokusu 59 TL • Dream air mum 42.50 TL

#1
Foto - Tüm Türkiye’ye duyuruldu! BİM’lere akın ettirecek büyük indirim yarın başlıyor! Şu fiyatlara bakın

• Neutrogena yüz temizleme ürünleri 49.50 TL • Neutrogena yüz serumu 45 TL • Ecco kraft garson katlama peçete 19.50 TL • Naturalove bambu saplı göz makyajı fırça seti 75 TL • Naturalove desenli seyahat çantası 99 TL • Elseve şampuan + saç kremi seti 64.50 TL • Naturalove kıskaç toka 39.50 TL • Naturalove top detaylı bileklik 19.50 TL • Mara kolay mankür plus 39.50 TL • Organik bebek çorabı 25 TL • Lisanslı çocuk soket çorap 15.50 TL • Mara dudak bakım seti 45 TL • İpana diş macunu 45 TL • Difaş diş fırçası 19.75 TL

#2
Foto - Tüm Türkiye’ye duyuruldu! BİM’lere akın ettirecek büyük indirim yarın başlıyor! Şu fiyatlara bakın

• Nut master kakaolu fındık kreması 39.50 TL • Keyifçe kabuklu ceviz 65 TL • Keyifçe cevizli sucuk 33 TL • Keyifçe ekonomik Antep fıstığı 99 TL • Dimes cool lime özü 19.50 TL • Rival mojito 6.50 TL • Sarıyer karışık meyve aromalı gazoz 16.50 TL • Sarıyer portakal aromalı gazlı içecek 18.50 TL • Pepsi / Lipton içecek çeşitleri 29.75 LT • Patito patates cipsi 18.50 TL • Nescafe xpress soğuk kahve 17.50 TL • Bebeto yumuşak şeker 17.50 TL • Eti browni çikolatalı fındıklı kek 21.50 TL • Lovemade makaron 45 TL • Torku turtacık portakal jölel, bisküvi 17.50 TL

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