Tüm Türkiye’ye büyük müjde verildi! Hemen başvuran, o parayı alacak

Geçen hafta toplanan 8'inci Aile Şurası'na 1000'i aşkın kurum ve kuruluş ile 3 binden fazla kişi katıldı. 6 komisyon oluşturuldu, 15 bin 668 hanede görüşmeler yapıldı. 81 ilde Aile Çalıştayları gerçekleştirildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Şuramızda ulaştığımız tüm sonuçların 2024 yılında yayımlayacağımız Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı için güncel ve güvenilir bir kaynak oluşturacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Yeni evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar, bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum."